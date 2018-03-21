«Кашкадан» и «Волна»: уфимцы выбрали парки, которые приведут в порядок

В мэрии Уфы в среду, 21 марта, подвели итоги рейтингового голосования по выбору парков и скверов, в которых требуется провести реконструкцию. Лучшие места отдыха определили по проекту «Формирование комфортной городской среды».

— В опросе, который состоялся в день выборов президента страны, 18 марта, приняли участие более 450 тысяч уфимцев. Свой голос на избирательных участках могли отдать все жители города, достигшие 14 лет, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

По заявкам уфимцев власти составили список из десяти объектов, которые реконструируют до 2022 года. В первую очередь отремонтируют те парки и скверы, которые набрали наибольшее количество голосов.

Как выяснилось, уфимцы больше всего хотели бы видеть обновлёнными парк «Кашкадан», сквер «Волна» и парк имени Ивана Якутова . После них город займётся и другими территориями: парком «Первомайский», набережной реки Уфы, улицей Рыльского, Непейцевским дендропарком.

Деньги на реализацию масштабного проекта предоставит федеральный центр.