Ещё
«Кашкадан» и «Волна»: уфимцы выбрали парки, которые приведут в порядок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Кашкадан» и «Волна»: уфимцы выбрали парки, которые приведут в порядок 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
В мэрии Уфы в среду, 21 марта, подвели итоги рейтингового голосования по выбору парков и скверов, в которых требуется провести реконструкцию. Лучшие места отдыха определили по проекту «Формирование комфортной городской среды».
— В опросе, который состоялся в день выборов президента страны, 18 марта, приняли участие более 450 тысяч уфимцев. Свой голос на избирательных участках могли отдать все жители города, достигшие 14 лет, — сообщили в пресс-службе городской администрации.
По заявкам уфимцев власти составили список из десяти объектов, которые реконструируют до 2022 года. В первую очередь отремонтируют те парки и скверы, которые набрали наибольшее количество голосов.
Как выяснилось, уфимцы больше всего хотели бы видеть обновлёнными парк «Кашкадан», сквер «Волна» и парк имени Ивана Якутова. После них город займётся и другими территориями: парком «Первомайский», набережной реки Уфы, улицей Рыльского, Непейцевским дендропарком.
Деньги на реализацию масштабного проекта предоставит федеральный центр.
ufa1.ru: последние новости
Ошибка пожилой акушерки: в Уфе медик пойдет под суд за гибель младенца В Бирске построят перинатальный центр за 400 миллионов рублей Карта нарушений: в Башкирии жалуются на длинные очереди и неправильные урны
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД63
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть151
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»101
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы25
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи16
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение