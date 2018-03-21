Кто такой Путин? Мы ответили на самые популярные вопросы о нем в поиске «Гугл»

Владимир Путин остается в Кремле. В прошлое воскресенье действующий президент России одержал победу на выборах, получив 76,6% голосов и обеспечив себе четвертый мандат до 2024 года. К тому времени ему будет уже 71 год, из которых 25 он провел у власти, как на посту президента, так и в кресле премьер-министра. Вообще, о «царе» новой России известно многое, но еще больше предстоит узнать. Мы попробовали ввести в строку поиска «Гугл» запрос «Путин», чтобы посмотреть, какие автоматические подсказки предлагает самый знаменитый в мире поисковик. Вот ответы на самые часто задаваемые (и порой довольно странные) вопросы, которые задают о Вове.

Путин —?

…коммунист?

Первый вопрос (а значит, наиболее часто задаваемый), который появляется в «Гугле», если набрать в строке «Путин», связан с политической ориентацией президента России. Безусловно, попытка вписать российского лидера в классические политологические каноны может завести нас в тупик, но Путин, разумеется, никакой не коммунист. Он десятки лет был членом Коммунистической партии Советского Союза и в конце учебы его приняли в КГБ, но сегодня, несмотря на то, что он выступает как «независимый» кандидат, он является неоспоримым лидером партии «Единая Россия» — объединения, идеологическую направленность которого трудно определить. Разные представители партии в прошлом принадлежали к коммунистическому истеблишменту, но в 2009 году «Единая Россия» объявила, что ее официальная идеология — это консерватизм, поэтому ее можно считать правоцентристской, учитывая и ее национализм, в то время как в области экономики чередуются либеристские и этатистские позиции.

Президент РФ Д. Медведев и премьер-министр РФ В. Путин на XII (предвыборном) съезде партии «Единая Россия»

Путин неоднократно выступал с критикой Октябрьской революции («одно из многочисленных потрясений, которые перенесла наша страна», заявлял он) и Ленина, но в 2005 году заклеймил крах Советского Союза как «крупнейшую геополитическую катастрофу века» и осудил, сидя перед камерой американского режиссера Оливера Стоуна , «излишнюю демонизацию» советского диктатора Иосифа Сталина, который уже несколько лет подряд занимает верхние строки рейтинга самых почитаемых среди россиян исторических персонажей. Путин, однако, неоднократно дистанцировался от красного террора, который привел к гибели миллионов человек в Советском Союзе. Однако 2 марта на медиафоруме Общероссийского народного фронта он заявил, что если бы он мог что-то изменить в прошлом, то хотел бы предотвратить «крах Советского Союза». Одна из причин, по которым нам сложно анализировать ностальгию россиян к этой эпохе, может быть связана с тем, что Запад отреагировал на распад СССР, наивно все упростив, пусть советский народ и правда требовал свободы и наконец-то расстался с диктатурой. Однако многие россияне не расценивали это как зло: это была страна, победившая Гитлера, заплатившая за эту победу 20 миллионами погибших, ее боялись и уважали в мире, это была их родина, пусть несовершенная и полная страданий, но со своей культурой и своими принципами.

…диктатор?

Первый директор российского издания «Форбс» (Forbes), а теперь колумнист «Блумберг» (Bloomberg) Леонид Бершидский — «один из тех российских журналистов, которые умеют рассказывать о России так, как о ней нравится слушать жителям Запада», писал пару лет назад Фульвио Скальоне (Fulvio Scaglione). И вот еще одно меткое замечание. Несмотря на систематическое подавление политической оппозиции и СМИ, ничтожные реальные шансы кандидатов-противников получить хоть какие-то голоса и подозрения в фальсификациях и насилии на избирательных участках, Бершидский написал 19 марта, что российские выборы «были фальшивкой, но их исход был вполне реален. Они отчетливо продемонстрировали, что большинство россиян принимают правила, навязываемые им президентом Владимиром Путиным. Это само по себе является своеобразным демократическим выбором, имеющим очевидные логические следствия для врагов Путина как внутри, так и за пределами России». И еще: «В начале этого года я утверждал, что подлинным противником Путина на этих выборах будет высокий процент воздержавшихся. Это стало бы сигналом, что возможны какие-то перемены. Однако апатию победили с той же легкостью, с какой были приручены соперники Путина».

…женат?

Насколько нам известно, нет. Как рассказывается в репортаже, опубликованном в американском еженедельнике «Тайм» (Time) под названием «Владимир Путин: когда семья — это практически государственная тайна», российский лидер — один из немногих глав государств Большой восьмерки, которому удается держать свою частную жизнь вдали от объективов, несмотря на то, что он постоянно находится под прицелом блогеров, пытающихся рассказывать о личной жизни лидера.

В течение 30 лет он был женат на Людмиле Александровне Путиной , урожденной Шкребневой, но в июне 2013 года они объявили о разводе. Их действительно редко видели на публике в месяцы накануне развода. Ходят слухи, по которым Путин встречался с художественной гимнасткой и политиком Алиной Кабаевой, но не существует никаких доказательств того, что эти слухи — правда.

… умер?

Нет, и его победа на выборах может послужить вполне существенным на то указанием. Теперь, когда мы это сказали, следует вспомнить, что догадок на тему его здоровья стало больше в 2015 году, после того как он не показывался на публике в течение десяти дней. Возникали самые разнообразные теории, но когда президент вновь показался перед общественностью, он сказал лишь, что жизнь «была бы скучной, если бы не было сплетен».

…любим в России?

Здесь тоже хроники последних дней должно быть достаточно, чтобы отмести любые сомнения: заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев подчеркнул, что «56 миллионов россиян» проголосовали за Путина, то есть он достиг абсолютного рекорда в истории российских президентских выборов. 76,6% избирателей вновь избрали его на пост президента. Пусть Запад продолжает не верить, но русские до сих пор хотят видеть в Кремле Владимира Путина: за 18 лет процент одобрения президента ни разу не опускался ниже 60%.

Левада-центр сделал еще больше: в сентябре он провел опрос среди граждан, готовы ли они проголосовать за Андрея Семенова , кандидата, которого поддержит Путин, если не будет выдвигать собственную кандидатуру, как это было с Дмитрием Медведевым в 2008 году. Более 18% опрошенных ответили «да». Однако вопрос был с подвохом, потому что никакого Андрея Семенова не существует. Этот кандидат был выдуман авторами опроса, чтобы проверить доверие народа к Путину. «Это уже победа, граждане демонстрируют огромное доверие к президенту», — прокомментировал этот феномен Дмитрий Песков , пресс-секретарь Кремля.

В этом интересном репортаже газеты «Гардиан» (Guardian) представлены мнения (и имена) простых российских граждан, которые говорят о своем отношении к Путину и о том, какое место занимает их страна в сегодняшнем мире. Здесь присутствуют определенные — умеренные — расхождения.

…итальянец?

Глава Кремля родился в Санкт-Петербурге (в то время город назывался Ленинград) в 1952 году. Однако весьма популярный российский таблоид « Московский комсомолец » в 2001 году напечатал на титульной странице огромный заголовок: «Семейная тайна». В самой статье утверждалось, что Путин происходит из Коста Биссары, городка, находящегося в провинции Виченцы. Доказательства? В этом регионе проживают по меньшей мере 50 семей с фамилией «Путин». Правда, в Венето эта фамилия произносится с ударением на букве «и», и на местном диалекте это слово означает «ребенок». Газета отправила специального корреспондента в Италию

И вот еще одно откровение: в конце XIX века несколько человек с фамилией Путин переселились в Россию, чтобы строить Транссибирскую магистраль. Другие достигли древней столицы в ходе своих торговых странствий. «Мы с Владимиром, — утверждает в разговоре с „Московским комсомольцем“ некий Франко Путин, производитель каминов, — мы просто как две капли воды. Одинаковые глаза, выражение лица, походка. Мы — просто близнецы: только вот он катается на лыжах, занимается дзюдо, а я — нет. Он поджарый, а у меня лишний вес — в этом единственное отличие». Правда, сравнение фотографий свидетельствует отнюдь не в пользу его слов.