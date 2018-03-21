Legal.Report узнал новые подробности уничтожения «Югры»

Legal.Report стали известны новые подробности уничтожения банка «Югра» . Экс-президент кредитной организации Алексей Нефёдов рассказал нашему изданию, как регулятор, по его мнению, через злоупотребление полномочиями и служебный подлог создал условия для ликвидации банка. Другие участники круглого стола «Споры с ЦБ в 2017: административные и уголовные аспекты» подтвердили, что действия регулятора могут рассматриваться через призму нескольких статей отечественного УК.

Мероприятие, состоявшееся 15 июля в Москве , собрало известных юристов, специалистов по экономике и финансам. Профессиональное сообщество было, в частности, представлено экс-президентом банка «Югра» Алексеем Нефёдовым. Он обнародовал несколько фактов, ранее не предававшихся огласке и свидетельствующих о возможной криминальной подоплеке деятельности ЦБ. Уже в кулуарах круглого стола финансист дополнил свой рассказ, сообщив Legal.Report другие подробности злоупотреблений Набуиллиной и её сотрудников. Как считает Нефёдов, каждый из приведённых им примеров соответствует составу той или иной статье Уголовного кодекса.

Так, в ходе дискуссии банкир указал на «вынесение невыполнимого предписания», которое поступило в «Югру» от регулятора 6 июля в 22:00 со сроком исполнения 7 июля 15:00. Организацию обязали доначислить резервов на 13,4 млрд рублей. «Ты обязан всё сделать и лишь потом подавать на апелляцию», — констатировал выступавший. Данное вынесение, отметил финансист, имеет признаки злоупотребления должностными полномочиями.

Также Нефёдов упомянул издание приказов о введении временной администрации и объявлении моратория на выплаты. Здесь регулятор, по всей видимости, преследуя цель захвата органов управления банком, нарушил установленные законы процедуры, при этом допустив создание фиктивного документооборота. По данным финансиста, в ЦБ смастерили документы о проведении 7 июля сразу четырёх заседаний коллегиальных органов Банка России и Агентства по страхованию вкладов , пересылке принятых решений, создании и утверждении «плана участия АСВ в финансовом оздоровлении», а также подписании соответствующих приказов. «Это невозможно даже по хронометражу», — прокомментировал экс-руководитель «Югры». Здесь имеются признаки как служебного подлога, так и злоупотребления должностными полномочиями, убеждён Нефёдов.

Ещё один приведённый банкиром пример возможных манипуляций ЦБ — «информационная компрометация в СМИ». Нефёдов напомнил о брифинге 10 июля, устроенном двумя представителями руководства регулятора — зампредом Василием Поздышевым и директором департамента банковского надзора Анной Орленко . Они объявили «о наличии в „Югре“ забалансовых счетов и выводе активов», что, как подчеркнул Нефёдов, было позднее опровергнуто, в том числе, самим ЦБ актом от 14 июля. По мнению банкира, выступление определённо носило характер клеветы, совершенной с использование служебного положения. И пока, констатировали участники дискуссии, никто не понёс за это ответственности.

В эксклюзивной беседе с корреспондентом Legal.Report Нефёдов также заявил, что что ЦБ инициировал «мгновенное снижение капитала Банка для создания обязательных условий отзыва лицензии». Детали таковы: 10 июля глава временной администрации Дмитрий Онегин ещё до издания обязательного приказа №1 «О вступлении в должность», незаконно, с формулировкой «в связи со служебной необходимостью», издал два приказа без номера и распоряжение, приведшие размер капитала «Югры» «к отрицательному значению». Данная информация уже попадала в прессу, и Нефёдов дополнительно подтвердил: решения Онегина были принят безосновательно и «в отсутствие первичных документов».

Кроме того, финансист специально для Legal.Report признал соответствующим действительности то, что бухгалтерские операции были проведены «с игнорированием письменных возражений главного бухгалтера» и «с её принуждением под угрозами негативных последствий», о чём СМИ ранее также сообщали. Всё это носит характер превышения должностных полномочий, констатировал Нефёдов.

Нам стало известно и о таком возможном злоупотреблении регулятора: ЦБ организовал «проведение страховых выплат вкладчикам для создания безусловной несостоятельности, банкротства банка». Глава ЦБ Эльвира Набуиллина лично указала АСВ произвести данные выплаты, и агентство нарушило установленные федеральным законом сроки, начав их через 10 дней после введения временной администрации. Хотя, напомнил Нефёдов, правовая норма такова: «Не ранее 14 суток с момента наступления страхового случая». При этом соучастники проигнорировали протесты и предостережения Генеральной прокуратуры РФ . «Налицо превышение должностных полномочий», — прокомментировал банкир.

Ещё одна манипуляция, о которой узнал Legal.Report, — это «формирование отрицательной отчетности для целей отзыва лицензии и признании „Югры“ банкротом». Как заявил Алексей Нефёдов, «27 июля по указанию Набиуллиной глава временной администрации приказом № 145… открыл операционный день банка 21 июля». Таким образом, в документацию кредитного учреждения задним числом были внесены изменения, «которые необоснованно и незаконно привели размер капитала банка к необходимым Набиуллиной отрицательным величинам, что носит характер служебного подлога», — отметил финансист.

Наконец, отзыв лицензии «Югры» тоже, возможно, совершён через злоупотребление должностными полномочиями. Приказ № ОД-2138 от 28 июля был подписан Эльвирой Набиуллиной «на следующий день после составления необходимой отчетности задним числом», сообщил нам Нефёдов.

По мнению модератора круглого стола Сергея Гришанова, в действиях сотрудников ЦБ можно действительно усмотреть состав преступления, предусмотренного статьёй 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

В то же время, Алексей Нефёдов уверен, что деяния главы регулятора Эльвиры Набиуллиной граничат с признаками преступлений, карающихся в соответствии со статьями главы 30 кодекса — «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления».

Впрочем, не исключено, что данными статьями дело не ограничивается. Ранее СМИ уже публиковали материалы о том, что ЦБ под видом «зачистки» банковского сектора совершает рейдерский захват собственности как участников сектора, так и их клиентов.