Под знаком безопасности. Как на предприятиях заботятся об условиях труда?

Как улучшить охрану труда? Что сделать, чтобы сотрудники работали без производ­ственных травм и в целом были здоровы? Эти и многие другие вопросы представители ведущих предприятий Прикамья, власти и надзорных органов обсудили на прошлой неделе на региональной конференции в Березниках . Это событие уже не первый раз проходит при поддержке компании «Уралкалий» , которая для безопасной работы сотрудников старается использовать самые последние технологии и современное оборудование.

Особые условия труда

Конференция по охране труда — отличная возможность поделиться опытом с коллегами, взять на вооружение хорошие идеи, узнать последние изменения законодательства, услышать о тенденциях в других городах и странах.

«Это уникальная площадка, на которой мы делимся своими наработками и демонстрируем лучшие практики по охране труда», — уверен директор по недропользованию компании-организатора Эдуард Смирнов

«Показательно, что конференция проходит в Березниках, где находится много промышленных предприятий, и благодаря поддержке калийщиков, всегда показывающих интерес к улучшению условий труда. За последние годы работодателям Пермского края удалось добиться серьёзных успехов в плане сокращения производственного травматизма и количества несчастных случаев, — рассказал зампредседателя правительства Прикамья, министр промышленности Алексей Чибисов . — Сегодня пора говорить об охране труда не только как о безопасности на производстве, но и как о создании условий труда, при которых человек с удовольствием приходит на своё рабочее место и чувствует себя комфортно. В итоге профессио­нальная и общая заболеваемость сотрудников снижается, производительность труда растёт».

Глава Березников Сергей Дьяков обратил внимание на то, что за последние несколько лет заметно продвинулись в вопросе создания безопасности на производстве местные предприятия.

«Охрана труда — важный вопрос, так как в Березниках находятся главные промышленные предприятия края. Большин­ство наших жителей трудится именно там. Это более 18 тыс. человек. Каждый из них должен быть защищён на своём рабочем месте. Но главное — это не оснащённость предприятий средствами защиты, а отношение людей к своей и чужой безопасности, — считает глава города. — Это большая ответственность, ведь на кону жизнь и здоровье людей. Чем выше производительность труда, тем сложнее сохранять безопасность. Этот момент сейчас стоит во главе угла по всей России . Президент поставил задачу повысить производительность труда во всех сферах. Радует, что предприятия в этом заинтересованы».

Шуму — бой Как неоднократно замечали участники конференции, охрана труда — это комплекс­ный вопрос, над которым надо работать по нескольким направлениям. С этим полностью согласны прикамские калийщики. О том, как они заботятся о безопасности на производстве, сотрудники представили подробный доклад.

«Политика нашей компании такова, что главными ценностями остаются жизнь и здоровье работников. Наша цель — нулевой травматизм. Как к ней прийти? В первую очередь — с помощью слаженной работы коллектива. Важно понимать и знать все вопросы, связанные с безопасностью охраны труда. Это зависит и от позиции руководства, и от работы профсоюза, — рассказал заместитель технического директора по охране труда компании Алексей Жуланов. — На нашем предприятии особое внимание уделяют медицинским осмотрам — как при приёме на работу, так и во время трудовой деятельности. Делаем и специальную оценку условий труда, следим за санитарным состоянием рабочих мест, регулярно измеряем все производственные факторы. Ежегодно нам удаётся добиваться хороших результатов. У нас минимальные показатели травматизма. Конечно, хотелось бы свести их к нулю, но, к сожалению, человеческий фактор никто не отменял. При выполнении всех необходимых условий технических норм и регламентов по безопасности труда чаще всего к неприятностям приводит именно несоблюдение правил сотрудниками».

Не секрет, что производ­ственная деятельность может привести к так называемым профессиональным заболеваниям. К примеру, к ним относится тугоухость и виброболезнь. Эти недуги возникают у тех, кто много лет работает в шумных помещениях или постоянно использует виброинструмент. Чтобы снизить факторы, воздей­ствующие на состояние организма, на калийном предприятии применяют малошумное оборудование и специальные средства индивидуальной защиты — наушники, перчатки и коврики. К слову, современные наушники — их называют активными — позволяют работникам защитить уши от вредных звуков, но при этом переговариваться с коллегами по цеху. Словом, компания готова тратить деньги на то, чтобы облегчить труд сотрудников и по максимуму устранить вредные факторы. По словам руководства предприятия, траты уже показали положительный результат в повышении как безопасности, так и производительности труда.

Ещё один важный шаг на пути к безопасности — запущенная система позиционирования персонала рудников. Последние три года диспетчеры в режиме реального времени получают информацию о местонахождении и маршрутах передвижения всех сотрудников, находящихся в шахте.

А за тем, чтобы правила безопасности соблюдались во время работы в рудниках, на предприятии следит специальная служба горнотехнических инспекторов.

Вовремя предупредить

Отдельный акцент участники конференции сделали на профилактике заболеваний и диагностике их на ранней стадии. Важно, чтобы люди не получали тяжёлые болезни ни во время работы, ни при выходе на пенсию. Как этого добиться? В первую очередь прививать культуру здорового образа жизни и заботы о своём здоровье. Зачастую люди не обращают внимания на сигналы организма и не сразу обращаются за помощью к врачу при слабых недугах. А это большая ошибка, ведь чем раньше удастся обнаружить болезнь, тем больше шансов её победить и продолжить трудиться на родном предприятии. Прикамские калийщики стали заниматься этим вопросом уже давно.

В 2011 году они открыли в Березниках отделение промышленного здравоохранения, специалисты которого занимаются выявлением профессиональных патологий у сотрудников предприятия. Через год в компании ввели кардинальные правила по обеспечению безопасности производства и предупреждению несчастных случаев. В 2014 году калийщики на принципиально новом уровне воплотили в жизнь проект по проведению предсменных медицинских осмотров. На предприятии также более пристально стали контролировать спуск в шахту занятых на подземных работах сотрудников. Это помогло снизить риск возникновения профессиональных заболеваний и производственного травматизма.

Благодаря работе профилактория и закупленным компанией медикаментам сотрудники предприятия стали меньше болеть. Большое подспорье и пропаганда здорового образа жизни. Ежегодно тысячи калийщиков участвуют в спартакиаде, которую проводит компания. Для сотрудников дей­ствуют скидки в фитнес-центрах, работают спортзалы на предприятиях. При таких активных занятиях спортом болеть просто некогда! Впрочем, калийщики и не собираются брать больничный. Их ждут очередные успехи — производ­ственные и спортивные.