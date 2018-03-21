Под знаком безопасности. Как на предприятиях заботятся об условиях труда? 

Как улучшить охрану труда? Что сделать, чтобы сотрудники работали без производственных травм и в целом были здоровы? Эти и многие другие вопросы представители ведущих предприятий Прикамья, власти и надзорных органов обсудили на прошлой неделе на региональной конференции в Березниках. Это событие уже не первый раз проходит при поддержке компании «Уралкалий», которая для безопасной работы сотрудников старается использовать самые последние технологии и современное оборудование.
Особые условия труда
Конференция по охране труда — отличная возможность поделиться опытом с коллегами, взять на вооружение хорошие идеи, узнать последние изменения законодательства, услышать о тенденциях в других городах и странах.
«Это уникальная площадка, на которой мы делимся своими наработками и демонстрируем лучшие практики по охране труда», — уверен директор по недропользованию компании-организатора Эдуард Смирнов.
«Показательно, что конференция проходит в Березниках, где находится много промышленных предприятий, и благодаря поддержке калийщиков, всегда показывающих интерес к улучшению условий труда. За последние годы работодателям Пермского края удалось добиться серьёзных успехов в плане сокращения производственного травматизма и количества несчастных случаев, — рассказал зампредседателя правительства Прикамья, министр промышленности Алексей Чибисов. — Сегодня пора говорить об охране труда не только как о безопасности на производстве, но и как о создании условий труда, при которых человек с удовольствием приходит на своё рабочее место и чувствует себя комфортно. В итоге профессиональная и общая заболеваемость сотрудников снижается, производительность труда растёт».
Глава Березников Сергей Дьяков обратил внимание на то, что за последние несколько лет заметно продвинулись в вопросе создания безопасности на производстве местные предприятия.
«Охрана труда — важный вопрос, так как в Березниках находятся главные промышленные предприятия края. Большинство наших жителей трудится именно там. Это более 18 тыс. человек. Каждый из них должен быть защищён на своём рабочем месте. Но главное — это не оснащённость предприятий средствами защиты, а отношение людей к своей и чужой безопасности, — считает глава города. — Это большая ответственность, ведь на кону жизнь и здоровье людей. Чем выше производительность труда, тем сложнее сохранять безопасность. Этот момент сейчас стоит во главе угла по всей России. Президент поставил задачу повысить производительность труда во всех сферах. Радует, что предприятия в этом заинтересованы».
Шуму — бой Как неоднократно замечали участники конференции, охрана труда — это комплексный вопрос, над которым надо работать по нескольким направлениям. С этим полностью согласны прикамские калийщики. О том, как они заботятся о безопасности на производстве, сотрудники представили подробный доклад.
«Политика нашей компании такова, что главными ценностями остаются жизнь и здоровье работников. Наша цель — нулевой травматизм. Как к ней прийти? В первую очередь — с помощью слаженной работы коллектива. Важно понимать и знать все вопросы, связанные с безопасностью охраны труда. Это зависит и от позиции руководства, и от работы профсоюза, — рассказал заместитель технического директора по охране труда компании Алексей Жуланов. — На нашем предприятии особое внимание уделяют медицинским осмотрам — как при приёме на работу, так и во время трудовой деятельности. Делаем и специальную оценку условий труда, следим за санитарным состоянием рабочих мест, регулярно измеряем все производственные факторы. Ежегодно нам удаётся добиваться хороших результатов. У нас минимальные показатели травматизма. Конечно, хотелось бы свести их к нулю, но, к сожалению, человеческий фактор никто не отменял. При выполнении всех необходимых условий технических норм и регламентов по безопасности труда чаще всего к неприятностям приводит именно несоблюдение правил сотрудниками».
Не секрет, что производственная деятельность может привести к так называемым профессиональным заболеваниям. К примеру, к ним относится тугоухость и виброболезнь. Эти недуги возникают у тех, кто много лет работает в шумных помещениях или постоянно использует виброинструмент. Чтобы снизить факторы, воздействующие на состояние организма, на калийном предприятии применяют малошумное оборудование и специальные средства индивидуальной защиты — наушники, перчатки и коврики. К слову, современные наушники — их называют активными — позволяют работникам защитить уши от вредных звуков, но при этом переговариваться с коллегами по цеху. Словом, компания готова тратить деньги на то, чтобы облегчить труд сотрудников и по максимуму устранить вредные факторы. По словам руководства предприятия, траты уже показали положительный результат в повышении как безопасности, так и производительности труда.
Ещё один важный шаг на пути к безопасности — запущенная система позиционирования персонала рудников. Последние три года диспетчеры в режиме реального времени получают информацию о местонахождении и маршрутах передвижения всех сотрудников, находящихся в шахте.
А за тем, чтобы правила безопасности соблюдались во время работы в рудниках, на предприятии следит специальная служба горнотехнических инспекторов.
Вовремя предупредить
Отдельный акцент участники конференции сделали на профилактике заболеваний и диагностике их на ранней стадии. Важно, чтобы люди не получали тяжёлые болезни ни во время работы, ни при выходе на пенсию. Как этого добиться? В первую очередь прививать культуру здорового образа жизни и заботы о своём здоровье. Зачастую люди не обращают внимания на сигналы организма и не сразу обращаются за помощью к врачу при слабых недугах. А это большая ошибка, ведь чем раньше удастся обнаружить болезнь, тем больше шансов её победить и продолжить трудиться на родном предприятии. Прикамские калийщики стали заниматься этим вопросом уже давно.
В 2011 году они открыли в Березниках отделение промышленного здравоохранения, специалисты которого занимаются выявлением профессиональных патологий у сотрудников предприятия. Через год в компании ввели кардинальные правила по обеспечению безопасности производства и предупреждению несчастных случаев. В 2014 году калийщики на принципиально новом уровне воплотили в жизнь проект по проведению предсменных медицинских осмотров. На предприятии также более пристально стали контролировать спуск в шахту занятых на подземных работах сотрудников. Это помогло снизить риск возникновения профессиональных заболеваний и производственного травматизма.
Благодаря работе профилактория и закупленным компанией медикаментам сотрудники предприятия стали меньше болеть. Большое подспорье и пропаганда здорового образа жизни. Ежегодно тысячи калийщиков участвуют в спартакиаде, которую проводит компания. Для сотрудников действуют скидки в фитнес-центрах, работают спортзалы на предприятиях. При таких активных занятиях спортом болеть просто некогда! Впрочем, калийщики и не собираются брать больничный. Их ждут очередные успехи — производственные и спортивные.