Модернизация ФГУП «13 судоремонтный завод» в Севастополе потребует 2,2 млрд рублей

СЕВАСТОПОЛЬ , 21 марта. / ТАСС /. Модернизация ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота», который сейчас является подведомственным предприятием Минобороны РФ , потребует 2,2 млрд рублей на ближайшие пять лет. Об этом сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников после совещания с замминистра промышленности и торговли РФ Олегом Рязанцевым и руководством завода.

"На «13 судоремонтный завод» сегодня было озвучено 2,2 млрд рублей, и Олег Николаевич [Рязанцев] согласился эту цифру рассматривать", — сказал Овсянников журналистам. В свою очередь Рязанцев отметил, что Минпромторг РФ ждет от завода официального обоснования этой суммы: «Мы ждем предложения официального от „13 судоремонтного завода“ на формирование госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса, ее (сумму) сегодня завод заявил как свою инвестиционную программу на ближайшие пять лет».

Рязанцев отметил, что этот завод уже завершил инвентаризацию имущества, теперь предстоит процедура его реорганизации в акционерное общество. В то же время акционирование предприятия не предусматривает привлечение частного капитала — завод останется в госсобственности и сохранит направленность своей деятельности для нужд Минобороны.

Ранее сообщалось, что судостроение и судоремонт в Севастополе являются приоритетными отраслями. При этом в городе планируют создать судостроительный кластер, куда войдут Севастопольский морзавод, «13 судоремонтный завод» и еще несколько судостроительных предприятий. Севастопольский госуниверситет также станет частью этого кластера, так как вуз традиционно готовит специалистов для отраслей судостроения и судоремонта.