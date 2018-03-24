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Часть башни в Екатеринбурге устояла после взрыва. ВИДЕО
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Часть башни в Екатеринбурге устояла после взрыва. ВИДЕО 

Newsru.com 24 марта 2018
Фото: Newsru.com
В центре Екатеринбурга в субботу утром взорвали недостроенную телебашню — одно из самых знаменитых зданий в городе. Все прошло штатно, на месте 220-метрового недостроя остался огрызок, который будут разбирать без взрывов, сообщили
"Интерфаксу"
в производившей снос компании РВС.
Вначале прозвучала сирена, раздался первый взрыв, а затем почти одновременно — второй. Башня просела, затем завалилась на бок и упала. На месте было огромное облако пыли, скрывающее оставшуюся часть, но минут через десять пыль улеглась.
На взрыв пришли смотреть многие местные жители, некоторые снимали происходящее из окон домов.
Заместитель начальника управления общественных связей "Уральской горно-металлургической компания" (УГМК) Нина Пелевина уточнила агентству, что произошло, как и планировалось, два взрыва с интервалом в несколько секунд, поэтому многие приняли его за один. «Все прошло в штатном режиме», — отметила она.
На месте снесенной телебашни УГМК построит многофункциональную ледовую арену.
Тема демонтажа телебашни вызвала в Екатеринбурге большой общественный резонанс и споры. Были как сторонники, так и противники сноса. Накануне на башню
забрались руферы, вывесившие на самом верху конструкции флаг России.
Строительство телебашни началось в 1983 году, высота башни должна была составить 361 метр. Предполагалось, что телерадиосигналом будет охвачен весь город и Свердловская область. Строительство активно велось несколько лет, но в 1991 году из-за перебоев с финансированием было заморожено. Высота недостроя достигла почти 220 метров. В башне предлагали устроить офисы, спортивный и научно-просветительский центры, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, площадку для выставок и даже храм. Однако ни одна из идей так и не была реализована.
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