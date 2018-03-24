Часть башни в Екатеринбурге устояла после взрыва. ВИДЕО

В центре Екатеринбурга в субботу утром взорвали недостроенную телебашню — одно из самых знаменитых зданий в городе. Все прошло штатно, на месте 220-метрового недостроя остался огрызок, который будут разбирать без взрывов, сообщили

в производившей снос компании РВС.

Вначале прозвучала сирена, раздался первый взрыв, а затем почти одновременно — второй. Башня просела, затем завалилась на бок и упала. На месте было огромное облако пыли, скрывающее оставшуюся часть, но минут через десять пыль улеглась.

На взрыв пришли смотреть многие местные жители, некоторые снимали происходящее из окон домов.

Заместитель начальника управления общественных связей "Уральской горно-металлургической компания" (УГМК) Нина Пелевина уточнила агентству, что произошло, как и планировалось, два взрыва с интервалом в несколько секунд, поэтому многие приняли его за один. «Все прошло в штатном режиме», — отметила она.

На месте снесенной телебашни УГМК построит многофункциональную ледовую арену.

Тема демонтажа телебашни вызвала в Екатеринбурге большой общественный резонанс и споры. Были как сторонники, так и противники сноса. Накануне на башню

забрались руферы, вывесившие на самом верху конструкции флаг России