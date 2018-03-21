СКР проводит проверку после отравления детей в Волоколамске

СКР начал проверку по информации СМИ о госпитализации детей в результате отравления газом в Волоколамске , сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области

«Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации распространенной в СМИ, и, получившей широкий общественный резонанс о госпитализации несовершеннолетних в ГБУЗ «Волоколамская ЦРБ» с диагнозом: «отравление (отравление газом)», предположительно после выброса сероводорода на полигоне ТБО в д. Ядрово Волоколамского района Московской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в администрации Волоколамского муниципального района и больнице эту информацию не подтверждают.

Проверка проводится с целью установления наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).