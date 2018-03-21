Экс-директор «Нижегородских бань» возглавил комиссию по экономике Гордумы Нижнего Новгорода 

фото gorduma.nnov.ruЭкс-директор «Нижегородских бань» возглавил комиссию по экономике Гордумы Нижнего НовгородаДепутат городской думы, бывший директор МП «Нижегородские бани» Николай Сатаев избран на должность председателя комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Городской Думы 21 марта. За назначение проголосовало 33 из 35 присутствующих депутатов.
Решение о досрочной отставке Дмитрия Барыкина, возглавлявшего комитет, также было принято на заседании. Напомним, 21 февраля Дмитрий Барыкин был избран председателем Городской Думы.