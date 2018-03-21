Экс-директор «Нижегородских бань» возглавил комиссию по экономике Гордумы Нижнего Новгорода 

Нижегородская правда: последние новости

Владислав Атмахов: «ЛДПР по данным на 12:00 отмечает отсутствие фантомных участков и «каруселей» – это положительный результат»

Обновлено. Более 350 тысяч жителей региона уже проголосовали за территории для благоустройства