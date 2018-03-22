Утверждены графики строительства «Умной школы» в Иркутском районе

Рабочее совещание по рассмотрению графиков выполнения

строительно-монтажных работ, прокладке наружных инженерных сетей для реализации проекта социально-культурного назначения образовательного

комплекса «Умная школа» в Иркутском районе провел сегодня первый

Руслан Болотов . Он отметил, что времени на раскачку нет, графики должны

быть точными, продуманными и выполнимыми.

С сообщениями о ходе подготовки к началу строительства выступили первый

заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской

области Виктор Бровко, первый заместитель министра жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин , заместитель

министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений

Липатов.

В настоящее время, по словам Виктора Бровко, на строительной площадке

продолжаются работы на свайном поле, которые идут согласно графику. В начале апреля планируется начать бетонные монолитные работы. В следующем

месяце должна завершиться экспертиза проекта теплоснабжения — работа по его реализации начнется в июне, а завершится к 30 октября. Внутренняя

отделка и монтаж оборудования продолжатся после закрытия теплового

контура. Строительство автодороги должно быть завершено к 1 августа 2019

года.

Руслан Болотов подчеркнул, что возведение «Умной школы» учит принятию

комплексных решений для дальнейшего современного развития территорий и объектов в Иркутской области.

— С помощью этого объекта мы начинаем постепенный переход на централизованное теплоснабжение в населенных пунктах Иркутского района,

ликвидируя угольные котельные, решаем и экологические задачи, — отметил

Председатель Правительства Иркутской области.

В совещании также приняли участие президент и вице-президент

Благотворительного фонда «Новый дом» Ирина Белянова и Дмитрий