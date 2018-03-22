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Утверждены графики строительства «Умной школы» в Иркутском районе
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Утверждены графики строительства «Умной школы» в Иркутском районе 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Рабочее совещание по рассмотрению графиков выполнения
строительно-монтажных работ, прокладке наружных инженерных сетей для  реализации проекта социально-культурного назначения образовательного
комплекса «Умная школа» в Иркутском районе провел сегодня первый
заместитель Губернатора — Председатель Правительства Иркутской области
Руслан Болотов. Он отметил, что времени на раскачку нет, графики должны
быть точными, продуманными и выполнимыми.
С сообщениями о ходе подготовки к началу строительства выступили первый
заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области Виктор Бровко, первый заместитель министра жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин, заместитель
министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений
Липатов.
В настоящее время, по словам Виктора Бровко, на строительной площадке
продолжаются работы на свайном поле, которые идут согласно графику. В  начале апреля планируется начать бетонные монолитные работы. В следующем
месяце должна завершиться экспертиза проекта теплоснабжения — работа по  его реализации начнется в июне, а завершится к 30 октября. Внутренняя
отделка и монтаж оборудования продолжатся после закрытия теплового
контура. Строительство автодороги должно быть завершено к 1 августа 2019
года.
Руслан Болотов подчеркнул, что возведение «Умной школы» учит принятию
комплексных решений для дальнейшего современного развития территорий и  объектов в Иркутской области.
— С помощью этого объекта мы начинаем постепенный переход на  централизованное теплоснабжение в населенных пунктах Иркутского района,
ликвидируя угольные котельные, решаем и экологические задачи, — отметил
Председатель Правительства Иркутской области.
В совещании также приняли участие президент и вице-президент
Благотворительного фонда «Новый дом» Ирина Белянова и Дмитрий
Завгородний, генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко, мэр  Иркутского района Леонид Фролов.
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