Все школы Орска закрыли на карантин из-за ОРВИ 

ОРЕНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Карантин ввели во всех школах города Орск Оренбургской области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, занятия для школьников приостановили с 22 марта до конца недели, после чего дети уйдут на весенние каникулы, сообщает пресс-служба администрации города.
"В связи с превышением порога заболеваемости гриппом и ОРВИ принято решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных организациях с 22 марта", — сообщили в пресс-службе.
В администрации уточнили, что, по последним данным, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе в среднем выше порогового уровня на 21,9%.
"В целях предупреждения распространения инфекции в рабочих коллективах следует вводить масочный режим, проветривать и проводить влажную уборку помещений и дезинфекцию", — предупредили жителей в пресс-службе.