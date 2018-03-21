В Петербурге «звезду эстрады» поместили в психбольницу

Санкт-Петербурге начинающую певицу поместили в психбольницу, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

24-летняя жительница деревни из Новгородской области сбежала из специального учреждения в Великом Новгороде. Девушка решила отправиться в Санкт-Петербург, чтобы стать эстрадной певицей.

До Северной столицы она добралась на перекладных. Примерно месяц будущая звезда как-то выживала в городе. Однако 20-го марта пришла в полицию Кронштадта

По словам следователей, она была в полном отчаянии. Выяснилось, что несостоявшуюся певицу уже объявили в федеральный розыск. При этом она числиться как психически больная, находящаяся в беспомощном состоянии.

Девушку госпитализировали в Психиатрическую больницу №3 имени Скворцова-Степанова. Как только ей станет лучше, ее перевезут в Великий Новгород.