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Тюменский застройщик прокомментировал инцидент с рабочим, который забрался на кран из-за безденежья
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Тюменский застройщик прокомментировал инцидент с рабочим, который забрался на кран из-за безденежья 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Компания «ЮИТ Тюмень», на стройке которой произошло ЧП, уверяет: деньги рабочему не платил подрядчик.
Инцидент случился в минувший вторник, 20 марта, на строительной площадке жилого комплекса «Жуков» по улице Бакинских комиссаров. Рабочий забрался на башенный кран и потребовал, чтобы ему выплатили долги по зарплате. Спустя несколько часов его заметили прохожие, которые вызвали представителей спецслужб. Сотрудники ТОСЭР передали отчаявшемуся строителю рацию, чтобы с ним смогла поговорить психолог МЧС Елена Иванова. Женщине удалось убедить мужчину спуститься. В общей сложности он просидел на высоте почти девять часов.
Изначально застройщик, на площадке которого случился инцидент, отказывался от комментариев. Однако позже гендиректор компании «ЮИТ Тюмень» пояснила, что заработную плату рабочему не выплатила подрядная компания.
— Сейчас «ЮИТ» выясняет, как обстоят дела с выплатой заработной платы у подрядчика. Если зарплата не выплачена, то мы потребуем от него позаботиться об этом. Ответственность за задержку заработной платы в соответствии с российским законодательством лежит исключительно на работодателе, — прокомментировала Инга Семенова, генеральный директор «ЮИТ Тюмень».
Также в «ЮИТ Тюмень» подчеркнули, что перед своими сотрудниками у них не имеется задолженностей по зарплате.
Без денег, по предварительным данным, остались несколько десятков рабочих подрядной компании. Об этом в редакцию 72.ru сообщили коллеги строителя, забравшегося на башенный кран. Выбить зарплату по закону они не могут, поскольку не имеют официальных трудовых отношений с заказчиком.
В ситуации продолжают разбираться правоохранители. Следственный комитет проводит проверку по факту несоблюдения условий договора гражданско-правого характера между сотрудником и подрядной организацией.
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