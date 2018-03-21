В Волгограде прокуратура проверила муниципальный контракт в 26 млн 

Прокуратура Волгограда в ходе проверки обнаружила, что в 2017 году контракт на выполнение работ по нанесению дорожной разметки с МБУ «Северное» был заключен с нарушениями.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, у предприятия была возможность заранее спланировать размещение заказа и провести необходимые процедуры в форме электронного аукциона, поскольку данные работы имеют сезонный характер. Однако контракт был заключен без проведения конкурентных процедур и с единственным поставщиком. В этой связи прокуратурой в отношении замдиректора «Северное» Ильи Багрова, исполнявшего в период подписания договора обязанности руководителя учреждения, возбуждено административное дело. Областной комитет финансов оштрафовал его на 50 000 рублей. Отметим, заключение контракта, планируемого в марте этого года, будет проводиться в форме электронного аукциона. Добавим, аналогичные нарушения в деятельности МБУ «Северное» выявлялись прокуратурой и ранее.