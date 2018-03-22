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Представительная делегация Канады примет участие в ПМЭФ-2018
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Представительная делегация Канады примет участие в ПМЭФ-2018 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Петербургский международный экономический форум 2018 года состоится в Санкт-Петербурге 24 — 26 мая.
Канадская деловая ассоциация в России и Евразии (CERBA) сформирует делегацию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 24—26 мая 2018 года.
Предполагается, что в состав делегации войдут такие крупные канадские компании, как Kinross Gold Corporation, SNC-Lavalin, Pratt & Whitney Canada, CPPIB, Bombardier и другие. Председатель национального совета директоров Канадской деловой ассоциации в России и Евразии Жиль Бретон подтвердил намерение сформировать представительную канадскую делегацию на ПМЭФ в рамках стратегического партнерства между CERBA и Фондом «Росконгресс». Соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году.
Планируется также привлечь ведущих экспертов CERBA в области международной экономики, промышленности и дипломатии для оказания содействия и проведения консультаций при составлении контента мероприятий форума, привлечении спикеров и так далее.
По словам советника президента Российской Федерации Антона Кобякова, официальное партнерство между Ассоциацией СERBA и Фондом «Росконгресс» создает предпосылки для более активного участия Канады в ключевых международных экономических форумах России и углубления бизнес-отношений в будущем.
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