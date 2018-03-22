Представительная делегация Канады примет участие в ПМЭФ-2018

Петербургский международный экономический форум 2018 года состоится в Санкт-Петербурге 24 — 26 мая.

Канадская деловая ассоциация в России и Евразии (CERBA) сформирует делегацию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 24—26 мая 2018 года.

Предполагается, что в состав делегации войдут такие крупные канадские компании, как Kinross Gold Corporation, SNC-Lavalin, Pratt & Whitney Canada, CPPIB, Bombardier и другие. Председатель национального совета директоров Канадской деловой ассоциации в России и Евразии Жиль Бретон подтвердил намерение сформировать представительную канадскую делегацию на ПМЭФ в рамках стратегического партнерства между CERBA и Фондом «Росконгресс». Соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году.

Планируется также привлечь ведущих экспертов CERBA в области международной экономики, промышленности и дипломатии для оказания содействия и проведения консультаций при составлении контента мероприятий форума, привлечении спикеров и так далее.