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В Волгограде не будут бороться с мошкой к ЧМ-2018, используя гидроузел
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В Волгограде не будут бороться с мошкой к ЧМ-2018, используя гидроузел 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградские власти отказались от переноса сроков паводка в целях борьбы с мошкой в городе к мундиалю.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, на днях в регионе прошло заседание межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Ранее волгоградские власти заявили, что панируют бороться с насекомыми путём регулирования сбросов на Волжской ГЭС.
«Суть сводилась к тому, чтобы искусственно сдержать уровень паводка, начав повышение сбросов уже в марте, попытаться не выпустить реки из берегов и тем самым не дать воде разлиться в пойму, ограничив максимальные сбросы на отметке в 17 000 м³/с при необходимых для природы 25 000 м³/с», — пояснили в ведомстве. Подобная ситуация уже происходила в 2015 году. Если бы она произошла снова, то в Астраханской области бы погибла рыба в водоемах, а нерестилища дельты Волги и Волго-Ахтубинская пойма испытывали бы сильный недостаток воды.
«Представители Волгоградской области, инициировавшие борьбу с мошкой, согласились с мнением членов рабочей группы и официально отказались от идеи регулировать численность насекомых путём регулирования режимов паводка», — подчеркнули в Службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.
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