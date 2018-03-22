В Волгограде не будут бороться с мошкой к ЧМ-2018, используя гидроузел

Волгоградские власти отказались от переноса сроков паводка в целях борьбы с мошкой в городе к мундиалю.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, на днях в регионе прошло заседание межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Ранее волгоградские власти заявили, что панируют бороться с насекомыми путём регулирования сбросов на Волжской ГЭС.

«Суть сводилась к тому, чтобы искусственно сдержать уровень паводка, начав повышение сбросов уже в марте, попытаться не выпустить реки из берегов и тем самым не дать воде разлиться в пойму, ограничив максимальные сбросы на отметке в 17 000 м³/с при необходимых для природы 25 000 м³/с», — пояснили в ведомстве. Подобная ситуация уже происходила в 2015 году. Если бы она произошла снова, то в Астраханской области бы погибла рыба в водоемах, а нерестилища дельты Волги и Волго-Ахтубинская пойма испытывали бы сильный недостаток воды.