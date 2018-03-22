Зоозащитники побеждают: в Сан-Франциско запретят продажу натурального меха 

Сан-Франциско станет самым большим городом США, в котором запрещен мех. Предпринимателям, зарабатывающим на продаже меховых изделий, будет разрешено реализовывать имеющийся ассортимент до 1 января 2020 года. Как отмечает издание USA Today, нет сомнений, что мэр города Марк Фаррелл подпишет решение, а значит, множеству представителей малого бизнеса придется искать себе новый источник заработка.
Наблюдательный совет Сан-Франциско не впервые принимает смелое решение. Ранее его усилиями была запрещена продажа ментоловых сигарет и принят беспрецедентный для страны закон о декретных выплатах, обязавший частных предпринимателей оплачивать молодым родителям шесть недель декретного отпуска. Наблюдатель Кэти Танг, инициировавшая закон о мехе, успешно продвинула запрет на представления с участием экзотических животных в городе и на продажу в зоомагазинах любых кошек и собак, кроме приютских. А ты бы поддержала подобный закон в России?
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Фото:Shutterstock / VOSTOCK