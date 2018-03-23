Глава сельсовета избит депутатом за мусорный полигон у Светлого

Сегодня люди отпросились с работы и отложили домашние дела. Их беспокоит, что в скором времени придется жить по соседству с мусорным полигоном. А значит, появятся запах, мухи, грызуны и птицы.

— Полигон мусора — это вот дорога позади вас. И все эти «КаМАЗы»и тракторы будут днем и ночью ездить и мусор со всего города свозить. Мы представляем, какие это объемы, естественно, это всех забеспокоило — у нас здесь дети. Мы купили квартиры, чтобы жить в спокойном, тихом районе, — говорит жительница поселка Светлый Елена Лиманова.

— У нас вода идет из скважин, у нас (в случае организации мусорного полигона) будет заражение подземных вод и, естественно, это все потом из крана потечет, а здесь и дети, и взрослые, очень много детей, — говорит жительница поселка Светлый Юлия Аушева.

Игорь Николаев со своей семьей переехал в пригород три года назад. Рассказывает: за все время никто ни разу не поинтересовался у людей, а нужно ли такое соседство? С его слов, расстояние от крайних жилых домов до границ будущего полигона составляет всего

2,5 километра. На отходы можно будет смотреть из окон.

— Мы отправили коллективное обращение во все инстанции. Здесь больше 2 700 подписей. Это жители Светлого, ДНТ «Индия», Барлакского, Октябрьского сельсоветов, Локтей. Мы все против мусорного полигона, — сообщил житель поселка Светлый Игорь Николаев.

Сегодня это обращение люди вручили главе Барлакского сельсовета Мошковского района Виктору Агафонову . Именно он имеет непосредственное отношение к продаже земельного участка площадью

15 гектаров

за 470 тысяч рублей. На вопрос журналистов ОТС: почему такая маленькая цена за лот, чиновник ответил — в конкурсе принял участие всего один инвестор.

— Я лично категорически против свалки, и когда вопрос поднялся, и они заявили, что хотят построить мусоросортировочный завод, но не в коем случае не свалку, я сразу за это стал «за»! Второй момент — инвестор предлагает взять на себя часть социальной нагрузки. Построить школу, амбулаторию, дороги многое другое, — сообщил глава Барлакского сельсовета Мошковского района Виктор Агафонов.

Все это пока на уровне обещаний. В каком месте и когда появятся социальные объекты, непонятно. Тайной остается и имя инвестора. Презентацию мусоросортировочного комплекса и его экологические характеристики для жителей никто не делал. В последний раз вопросы о выделении участка земли под твердые бытовые отходы местные власти поднимали в 2012 году. Тогда публичные слушания действительно состоялись, это зафиксировано в протоколах голосования. Вот только публика была скромнее — 15 человек, и объемы мусора назывались другие.

— В 2012 году земля была выделена только для мусора Барлакского сельсовета. В настоящее время это уже Калининский район, Дзержинский район Новосибирска

— А вы откуда это знаете?

— Это от главы.

Оспаривать этот факт глава сельсовета не стал. С его слов, закон разрешает собственнику бизнеса принимать мусор откуда угодно, даже из других регионов России . Жаркие споры на этот счет уже переросли в рукоприкладство. Последняя встреча чиновника с местными депутатами закончилась походом в травмпункт.

— К концу встречи Шабанов Владимир Николаевич, оскорбляя и немного грубо выражаясь, что земельный участок продан якобы, цитирую, «по-тупому», встал, подошел и просто нанес мне удары в лицо кулаком, — рассказал глава Барлакского сельсовета Мошковского района Виктор Агафонов.

Сейчас глава сельсовета написал заявление в полицию, намерен обратиться в суд. Что касается вопроса мусора, в администрации приняли решение провести повторные публичные слушания до конца апреля. До этого момента все работы на проданном участке будут приостановлены.