Госдума одобрила закон о невозвратных билетах на поезда

Депутаты Госдумы во втором чтении утвердили законопроект, касающийся невозвратных билетов на поезда, сообшает РИА Новости

Согласно новым правилам, вернуть «невозвратный билет» и получить потраченные на него деньги можно будет в случае опоздания на поезд, болезни или несчастного случая. Пассажир также сможет сдать билет в случае задержки поезда, либо его отмены.

Также законопроект предусматривает возврат железнодорожного билета при смерти или внезапной смерти члена семьи, который должен был сопровождать в поездке пассажира. При этом необходимо будет предоставить соответствующие документы.

В думском комитете по транспорту считают, что введение этих мер позволит существенно уменьшить стоимость железнодорожных билетов.

Ранее сообщалось, что с 2018 года пассажирам при посадке на все российские поезда можно будет не распечатывать билет, а проходить только по паспорту.