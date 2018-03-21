Ещё
Госдума одобрила закон о невозвратных билетах на поезда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума одобрила закон о невозвратных билетах на поезда 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Депутаты Госдумы во втором чтении утвердили законопроект, касающийся невозвратных билетов на поезда, сообшает РИА Новости.
Согласно новым правилам, вернуть «невозвратный билет» и получить потраченные на него деньги можно будет в случае опоздания на поезд, болезни или несчастного случая. Пассажир также сможет сдать билет в случае задержки поезда, либо его отмены.
Также законопроект предусматривает возврат железнодорожного билета при смерти или внезапной смерти члена семьи, который должен был сопровождать в поездке пассажира. При этом необходимо будет предоставить соответствующие документы.
В думском комитете по транспорту считают, что введение этих мер позволит существенно уменьшить стоимость железнодорожных билетов.
Ранее сообщалось, что с 2018 года пассажирам при посадке на все российские поезда можно будет не распечатывать билет, а проходить только по паспорту.
Аргументы и Факты: последние новости
Глава Калининграда Ярошук покидает пост и переходит на другую работу В Сан-Франциско с 2019 года запретят продавать мех - СМИ Президент Мьянмы заявил об отставке
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ259
Появились слухи об уходе Лаврова74
Путин занялся «списком Собчак»72
Россия закрыла границу для грузов с Украины151
Пенсии россиян будут считать по-новому156
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение