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Воронежцы: «Вода с крыши пятиэтажки добралась уже до 3 этажа»
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Воронежцы: «Вода с крыши пятиэтажки добралась уже до 3 этажа» 

Вести Воронеж 37 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Затапливает подъезд и квартиры в доме на бульваре Пионеров. Несколько дней затапливает подъезд и квартиры в доме №19 по бульвару Пионеров, сообщила жительница Елена Кореневская-Хромых в соцсети в понедельник, 19 марта. При этом коммунальные службы бездействуют, написала горожанка. По словам девушки, в подъезде вода с пятого этажа уже добралась до третьего, причём вода течёт по проводам.
Ещё один житель дома поделился фотографией, сделанной в квартире на четвёртом этаже — на потолке и стенах видны следы от воды. В пресс-службе управы Советского района корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили, что по телефону никто заявку о протекающей крыше не оставлял, и пообещали разобраться в ситуации. Под постом в соцсети оставил комментарий управдом Артём Константинов. Воронежец сообщил, что он обращался в управляющую компанию, «но всё упирается в деньги на лицевом счету». — На капитальные работы их, естественно, не хватит, но вставить стёкла во всех подъездах чтобы сократить теплопотери, ввернуть лампочки, устранить аварии — вполне хватает».
«Вести-Воронеж» следят за развитием событий и рекомендуют при аналогичных ситуациях оставлять письменные обращения в УК, управу района и, при отсутствии ответа от коммунальщиков, в жилищную инспекцию. Екатерина Трещикова Фото на обложке — Денис Николаевич, vk.com, в тексте — Елена Кореневская-Хромых
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