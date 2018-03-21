Воронежцы: «Вода с крыши пятиэтажки добралась уже до 3 этажа»

Затапливает подъезд и квартиры в доме на бульваре Пионеров. Несколько дней затапливает подъезд и квартиры в доме №19 по бульвару Пионеров, сообщила жительница Елена Кореневская-Хромых в соцсети в понедельник, 19 марта. При этом коммунальные службы бездействуют, написала горожанка. По словам девушки, в подъезде вода с пятого этажа уже добралась до третьего, причём вода течёт по проводам.

Ещё один житель дома поделился фотографией, сделанной в квартире на четвёртом этаже — на потолке и стенах видны следы от воды. В пресс-службе управы Советского района корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили, что по телефону никто заявку о протекающей крыше не оставлял, и пообещали разобраться в ситуации. Под постом в соцсети оставил комментарий управдом Артём Константинов . Воронежец сообщил, что он обращался в управляющую компанию, «но всё упирается в деньги на лицевом счету». — На капитальные работы их, естественно, не хватит, но вставить стёкла во всех подъездах чтобы сократить теплопотери, ввернуть лампочки, устранить аварии — вполне хватает».