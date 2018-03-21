Качество строительных материалов обсудят в пресс-центре «АиФ-Иркутск» 

В четверг, 22 марта в 11.00 в пресс-центре «АиФ в Восточной Сибири», (ул. 5-й Армии, 29, офис 411) состоится круглый стол на тему «Качество строительных материалов в Приангарье».
На круглом столе будут обсуждаться следующие вопросы:
-насколько качественные строительные материалы используются в Приангарье;
— какими проблемами грозит обычным гражданам — индивидуальным застройщикам использование материалов ненадлежащего качества?
— существует ли сертификация стройматериалов;
— как определить качество материала простому потребителю, где в Иркутской области испытывают стройматериалы на соответствие требованиям ГОСТа.
Для обсуждения данных вопросов приглашены заместитель начальника центрального отдела государственного строительного надзора Службы государственного строительного надзора Иркутской области Александр Николаевич Буянкин, генеральный директор ООО «Энергия» Александр Михайлович Спешилов, коммерческий директор Бетонный завод «Инновационные смеси» Наталья Александровна Кравчук, директор ФБУ «Иркутский центр стандартизации, метрологии испытаний» Евгений Константинович Курбатов, генеральный директор ООО «Диалог-Тайл» Ольга Леонидовна Панова, генеральный директор ООО «Тамга» Максим Владимирович Евдокимов, генеральный директор ООО «АльтСтройКом» Елена Геннадьевна Сизых.
Напомним, иркутяне проглосовали за обустройство Иерусалимский горы.