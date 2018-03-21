Какого числа Родительский день в 2018 году?

Традиционно родительский день выпадает на девятый день после Пасхи. В этом году православные отмечают Пасху 8 апреля, поэтому родительский день будет во вторник, 17 апреля.

В церковном календаре поминальных «родительских» дней несколько. Однако самый главный выпадает на девятый день после Пасхи. Красноярская епархия напоминает, что в этот день, придя на кладбище, надо зажечь свечку и помолиться. Затем прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного. А вот накрывать столы, жарить шашлыки и устраивать застолья не стоит.

В этот день во всех храмах и соборах будут совершены заупокойные Божественные литургии и Пасхальное поминовение усопших. Священники советуют, прежде чем посетить кладбище, кому-либо из родственников желательно прийти в храм к началу богослужения, подать записку с именем усопшего для поминовения в алтаре. После Литургии совершается панихида.