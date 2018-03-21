Как Владимир Жириновский появился в политике

Либеральная Партия Советского Союза (ныне ЛДПР ) создана еще в 1989 году. В декабре В. Богачев основал ее, вскоре к нему присоединился В. Жириновский — автор проекта и одновременно первой программы организации.

Политическая партия исторически имела несколько названий. Первое собрание проходило в квартире. В начале 1990 года ее членами были всего 13 человек. А в марте это число увеличилось и составило более 3 тыс. человек. В чем же секрет такого стремительного успеха?

В развитии первой оппозиционной партии в СССР значительную роль сыграл как раз сам Владимир Жириновский, который сразу же стал лицом партии. Он провел несколько пресс-конференций, которые знаменовали успех и популярность политических настроений в более чем 31 регионе страны. [С-BLOCK]

Начало карьеры Жириновского сопровождалось сложными внутрипартийными отношениями. Сначала его исключили из партии из-за подозрений в связи с КГБ. Затем он смог доказать обратное и изгнать из членов партии самого Богачева и его сторонников. Далее партию ожидало множество событий: приостановление деятельности, раскол, новое название и др.

Однако политическая фигура Владимира Вольфовича Жириновского до сих пор является загадкой для политологов. Главным вопросом остается все-таки начало его карьеры. Откуда он пришел? Многие убеждены в том, что за его личностью непременно стоят другие люди, которые руководили каждым его шагом.

Версии авторитетных политологов о «феномене Жириновского»

«Феномен Жириновского» — это понятие, которое появилось в политических кругах не зря. Сам В. Жириновский настолько отличался от классического государственного руководителя, что его персону и деятельность назвали феноменом. Сама суть его заключается в том, что при всей эпатажности и несуразности его выражений, предложений, идей, лозунгов, поведения, он смог занять достаточно высокую должность вице-спикера российской Госдумы . У него свой собственный стиль или не свой, — вот, что пытаются разгадать политологи.

Наиболее популярными версиями появления В. Жириновского на политической арене стали:

1. Самобытный политик. Некоторые политологи убеждены в том, что политик сам является своим «создателем». Об этом заявлял и продолжает заявлять и сам В. Жириновский. Он убежден, что ему нет равных ни в стране, ни за рубежом в мастерстве и умении вести дискуссии и убеждать, которые ему даны от природы. [С-BLOCK]

2. Публичная марионетка, выполняющая четко спланированную стратегию другого лица внутри РФ . Если говорить о начале карьеры, то он якобы часть проекта КГБ по развалу великой страны-СССР. Главная задача Жириновского, по этой версии политиков, доносить до народа конкретные идеи и настроения.

3. Марионетка Кремля, время от времени отвлекающая сенсационными заявлениями и размышлениями народ. Своими несерьезными темами, сплетнями, он пытается скрыть от людей важные экономические и политические проблемы внутри страны.

Странным получается тот факт, что манипуляторы Владимира Жириновского до сих пор никак не выдали себя. Хотя за такой срок фигурации личности на политической арене, это должно было случиться. Политики продолжают активно искать ответ на то, чьим все-таки проектом является В. Жириновский…