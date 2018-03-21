Вопрос создания городских округов в Оханске и Соликамске решат до мая 

Парламентарии уже поддержали идею преобразования Краснокамского и Чайковского городских поселений, на их месте также будут созданы городские округа.
Если законопроект об изменениях в Соликамске и Оханске будет принят, до в муниципалитетатх начнет действовать переходный период с формированием обновленного составов органов МСУ, пишет business-class.su.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что депутаты земского собрания Краснокамского района поддержали проект о преобразовании поселения в городской округ.