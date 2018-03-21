СГК в Новосибирске переведет работу ТЭЦ с каменного угля на бурый

МОСКВА , 21 мар — РИА Новости . «Сибирская генерирующая компания» не ожидает существенных изменений в экологической обстановке Новосибирска при переводе работы тепловых электростанций города с каменного угля на бурый, сообщил главный эколог— замтехдиректора СГК Константин Кушнир в среду в ходе брифинга по вопросам теплоснабжения Новосибирских ТЭЦ.

rightВ феврале СГК приобрела 78% акций АО «Сибирская энергетическая компания» ("Сибэко"). После сделки СГК объявила о планах использовать на электростанциях Новосибирска бурый уголь компании СУЭК , которой подконтрольна «Сибирская генерирующая компания». Однако жители Новосибирска выразили обеспокоенность перспективой перевода на бурый уголь, поскольку этот вид топлива имеет низкую теплоту сгорания и выделяет больше вредных выбросов в атмосферу.

"Существенных изменений при перспективном переводе ТЭЦ с каменного угля на бурый не произойдет", — полагает Кушнир.

В настоящее время несколько станций Новосибирска — ТЭЦ-2, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинская ТЭЦ — работают на каменном угле. Бурый уголь Канско-Ачинского бассейна уже давно применяется на Новосибирской ТЭЦ-3. По словам Кушнира, бурый уголь имеет сравнительно лучшие характеристики по содержанию серы и зольности. Содержание серы в этом виде угля в 1,5-2 раза ниже, зольности — в 2-2,5 раза.