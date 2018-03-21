Эксперты: Волжская ГЭС не изменит режим работы перед ЧМ-2018 

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Матвиенко призвала сенаторов не использовать площадку Совфеда для личного пиара

Под Белгородом погиб офицер, заслонив собой солдата от взорвавшейся гранаты

Госдума приняла в I чтении проект об освобождении от НДФЛ доходов от сдачи макулатуры