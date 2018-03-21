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Слонов для казанского зоопарка доставят регулярными рейсами
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Слонов для казанского зоопарка доставят регулярными рейсами 

Казанский Портал 1 час назад
Сейчас начинается финишная отделка вольеров. Фото: kzn.ru  Строительство новой части казанского зоопарка — «Река Замбези» — завершено на 75%. Сейчас начинается финишная отделка вольеров искусственным камнем, деревом и ландшафтные работы внутри вольеров.
«Наша цель — убрать все клетки, оставить пространство, чтобы не было ощущения, что животные сидят за решеткой. Концепция прошлых веков устарела, и на повестке дня другая — для животных создается их естественная среда обитания. Из-за нашего климата мы все равно будем создавать внутренние экспозиционные помещения, в которые можно будет зайти даже зимой и увидеть слонов, жирафов, горилл, шимпанзе, львов, гепардов», — заявил директор зоопарка Фанис Нурмухаметов.
Вольеры будут достаточно большими. Животные в них дополнят друг друга. Вместе со слонами будут жить крокодилы, даманы и сурикаты. К жирафам подселят антилоп, здесь же будет террариум.
Привезти животных в Россию будет очень сложно. К примеру, слонов в возрасте 4-5 лет ростом 150-160 см будут доставлять в специальных клетках регулярными рейсами. Правда, сначала для этого нужно получить разрешение страны-импортера.
«Реку Замбези» обещают открыть до конца года, сообщает портал мэрии.
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