Для нового зооботсада в Казань привезут фламинго, жирафов и антилоп

Розовых фламинго, жирафов, антилоп и других животных привезут в Казань к открытию зооботсада, сообщает пресс-служба исполкома.

В Казани продолжается строительство зооботсада, который по завершению работ будет представлять собой комплекс из трех частей по 7 га каждая. В 2018 году планируется открытие «Реки Замбези», в которой будут находиться африканские животные. Работы здесь выполнены на 75%.

«На сегодня заключены договоры на покупку 10 видов животных для «Реки Замбези», 3 из которых уже прибыли: гамадрилы, мартышки бразза и сурикаты. В Казань из питомников США , Африки и Австралии также приедут даманы, жирафы, розовые фламинго, венценосные журавли, крокодилы, черепахи и самые маленькие в мире антилопы дикдики, которые вырастают всего до 30-40 см. Все остальные животные, в том числе зебры, прибудут уже после того, как вольеры для них будут построены. Всего планируется завезти 34 вида 232 особи», — отметил директор зооботсада Фанис Нурмухаметов.

Затем начнется реконструкция ныне действующей части, а спустя время — строительство территории «Амазонка» с животными Южной Америки. Здесь будут жить жуки, попугаи, капибара, тапир. Предполагается, что «Южная Америка» разместится на берегу озера Средний Кабан вдоль улицы Технической.