После исчезновения Алексея Бубнова в Арзамасском районе завели уголовное дело об убийстве

Напомним, 25 декабря прошлого года Алексей Бубнов ушел из своего дома на улице Свободы в селе Кирилловка в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. На вид пропавшему 40–45 лет, он среднего телосложения, его рост 169 сантиметров, волосы прямые, короткие, темные, нос скошен на левую сторону после травмы, на спине возле лопаток есть шрамы от ожогов.

Пропавший мужчина проживал с родителями, не работал. В день исчезновения оделся в куртку-спецовку темного цвета с символикой РЖД , черную толстовку с капюшоном, синие джинсы, черную вязаную шапку и утепленные калоши из полимерного материала.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об Алексее, просят звонить по телефонам: 8 (83147) 2-94-92, 8 (83147) 6-01-40.

Напомним, нижегородец Александр Горин найден живым после исчезновения на улице.

Фото: СУ СК по Нижегородской области