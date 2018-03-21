Красноярский суд закрыл дело против депутата за репост коллажа со свастикой

Ранее Владимиров рассказал, что в ноябре 2017 года с телефона сделал репост коллажа по кадру из фильма «Семнадцать мгновений весны» в соцсети. Это было сделано во время истории вокруг выступления российского школьника в Германии . Картинка, со слов депутата, провисела на странице буквально несколько десятков минут, и когда он заметил свастику, удалил ее. В результате один из возмущенных увиденным написал на депутата заявление. Суд Центрального района Красноярска назначил на 21 марта разбирательство административного дела в отношении Владимирова по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Санкция статьи предусматривает штраф или 15 суток ареста.

"Сегодня состоялось заседание. Дело прекращено в связи с истечением срока давности для привлечения правонарушителя к административной ответственности", — сказала Мишанина.

Она пояснила, что речь идет о трехмесячном сроке.