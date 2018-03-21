Стратегию развития Северного форума обсудят в Красноярске

Ранее сообщалось, что XIII Генеральная ассамблея Северного форума состоится 11-12 апреля в Красноярске, даты проведения совпадают с проведением Красноярского экономического форума. Сроки проведения генассамблеи были сдвинуты с ноября 2017 года на 2018 год из-за перестановок в руководстве Красноярского края . Красноярский край сменил Якутию на посту председателя Северного форума в ноябре 2015 года.

"Делегаты обсудят вопросы стратегического развития организации. Кроме того, Генассамблея обсудит положение о конкурсе грантов организации. Если утвердим, то часть бюджета организации будет выделяться на поддержку проектов. Каждый проект может рассчитывать на финансирование от 5 до 10 тыс. долларов на проведение семинаров, практическую работу", — рассказал Васильев, отметив, что в организации 10 рабочих групп по разным направлениям развития жизни на Севере.

Делегаты рассмотрят заявку финской Лапландии на председательство в организации. «Регион разработал новый проект стратегии организации. Он очень позитивный. Отрадно, что приняты наши давние предложения по созданию тандема Арктического совета и Северного форума», — отметил он.

О Северном форуме

Крупнейшей международной неправительственной организацией, объединяющей губернаторов северных регионов, является Северный форум, который также обладает статусом наблюдателя при Арктическом совете и имеет консультативный статус Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Северный форум является важным инструментом усиления и расширения неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций.

До 2013 года секретариат Северного форума располагался в Анкоридже штата Аляска (США), в настоящее время находится в Якутске.