Ещё
Тест «СОЮЗа» ко Дню единения народов Беларуси и России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тест «СОЮЗа» ко Дню единения народов Беларуси и России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сегодня в рамках Союзного государства сформирована солидная договорно-правовая база. Заключено более 150 соглашений, регулирующих практически все ключевые аспекты двустороннего сотрудничества. Созданы все условия для обеспечения равенства прав граждан, проведения совместной оборонной политики, согласованного внешнеполитического взаимодействия, реализации масштабных экономических и научно-технических процессов.
Пример Союзного государства во многом стал ориентиром и для интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Многие российско-белорусские наработки были использованы при формировании Таможенного союза, Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана, а затем и Евразийского экономического союза.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню единения народов, проходят во многих российских и белорусских городах. Этот праздник символизирует близость наших братских народов и наших совместных достижений.
"СОЮЗ" предлагает проверить, что вы знаете о Союзном государстве.
Российская Газета: последние новости
В ОЗХО рассказали, сколько будут изучать отравившее Скрипаля вещество Стало известно, куда чаще всего москвичи ездят на такси Выставка "Хатынь - святыня национальной памяти" отметит 75-летие трагедии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию293
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге5
Как Путин поступит с Собчак после выборов564
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье54
Назван главный итог звонка Трампа Путину249
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
05:26
«Русские боятся потерять Белоруссию»
СНГ
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение