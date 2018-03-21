Тест «СОЮЗа» ко Дню единения народов Беларуси и России

Сегодня в рамках Союзного государства сформирована солидная договорно-правовая база. Заключено более 150 соглашений, регулирующих практически все ключевые аспекты двустороннего сотрудничества. Созданы все условия для обеспечения равенства прав граждан, проведения совместной оборонной политики, согласованного внешнеполитического взаимодействия, реализации масштабных экономических и научно-технических процессов.

Беларуси и Пример Союзного государства во многом стал ориентиром и для интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Многие российско-белорусские наработки были использованы при формировании Таможенного союза, Единого экономического пространства России Казахстана , а затем и Евразийского экономического союза

Праздничные мероприятия, посвященные Дню единения народов, проходят во многих российских и белорусских городах. Этот праздник символизирует близость наших братских народов и наших совместных достижений.

"СОЮЗ" предлагает проверить, что вы знаете о Союзном государстве.