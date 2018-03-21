«Внимание всем»: в четверг в Поморье проверят централизованную систему оповещения

Региональную систему оповещения населения проверят по всему Поморью 22 марта. Звук сирены и сигнал «Внимание всем!» северяне услышат в 11 часов 45 минут, предупреждает пресс-служба регионального МЧС

Такие сигналы услышат жители городов, районных центров, а также тех населенных пунктов, что этой весной окажутся в опасности подтопления в период половодья.

— По этому сигналу нужно включить телевизор на телеканале «Россия-1» (канал вещания ГТРК «Поморье» ) или радиоприемник на канале «Радио России» (канал вещания радио «Поморье»), прослушать информационное сообщение и продолжить заниматься своей основной деятельностью. Проверка системы оповещения носит плановый тренировочный характер в преддверии периода весеннего половодья и пожароопасного периода 2018 года, — пояснили в МЧС России по Архангельской области

Общая длительность проверки составит не более 7 минут.