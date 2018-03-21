Ещё
В Барнауле из-за обрушения коллектора перекрыли движение на пр. Калинина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Барнауле из-за обрушения коллектора перекрыли движение на пр. Калинина 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Движение по одной полосе пр. Калинина в сторону центра города временно перекрыто из-за обрушения коллектора.
Специалисты Барнаульского водоканала проводят аварийно-восстановительные работы на пересечении пр. Калинина и ул. Кулагина, где произошло обрушение канализационного коллектора.
Инцидент произошел около 16:00 20 марта. Как отмечают специалисты, просадка грунта привела к возникновению повреждения на коллекторе диаметром 1500 мм. Причиной тому стали погодные условия, в частности промерзание земли.
Планируется «нарастить камеру на коллекторе и установить новую плиту перекрытия». На время восстановительных работ отключение воды не потребуется.
АиФ — Алтай: последние новости
Тупики заповедного дела. Человек - главная проблема природных территорий В Барнауле восстановят тактильную плитку, «сошедшую» вместе со снегом У гор строительного мусора за «Лентой» в Барнауле нашелся хозяин
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию295
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге5
Как Путин поступит с Собчак после выборов565
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье55
Назван главный итог звонка Трампа Путину249
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
05:26
«Русские боятся потерять Белоруссию»
СНГ
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение