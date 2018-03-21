В Барнауле из-за обрушения коллектора перекрыли движение на пр. Калинина

Движение по одной полосе пр. Калинина в сторону центра города временно перекрыто из-за обрушения коллектора.

Специалисты Барнаульского водоканала проводят аварийно-восстановительные работы на пересечении пр. Калинина и ул. Кулагина, где произошло обрушение канализационного коллектора.

Инцидент произошел около 16:00 20 марта. Как отмечают специалисты, просадка грунта привела к возникновению повреждения на коллекторе диаметром 1500 мм. Причиной тому стали погодные условия, в частности промерзание земли.

Планируется «нарастить камеру на коллекторе и установить новую плиту перекрытия». На время восстановительных работ отключение воды не потребуется.