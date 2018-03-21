В Петербурге повар суши-бара ранил ножом коллегу-курьера

Полицейские Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства поножовщины, произошедшей в одном из суши-баров. Там повар ударил ножом курьера в ходе ссоры.

Ранение получил 35-летний гастарбайтер из Средней Азии, сообщает

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ГУ МВД . Он работал курьером в суши-баре, расположенном в доме N49 по Богатырскому проспекту. Вечером 20 марта пострадавшего госпитализировали, после чего медики сообщили о произошедшем в полицию.

21 марта около 0:30 полицейские задержали 24-летнего мигранта из ближнего зарубежья, который работал поваром в том же заведении японской кухни. «Он изобличен в том, что во время внезапно возникшей ссоры ударил ножом потерпевшего, — говорится в пресс-релизе. — Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

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