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В Петербурге повар суши-бара ранил ножом коллегу-курьера
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В Петербурге повар суши-бара ранил ножом коллегу-курьера 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Полицейские Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства поножовщины, произошедшей в одном из суши-баров. Там повар ударил ножом курьера в ходе ссоры.
Ранение получил 35-летний гастарбайтер из Средней Азии, сообщает
официальный сайт
ГУ МВД. Он работал курьером в суши-баре, расположенном в доме N49 по Богатырскому проспекту. Вечером 20 марта пострадавшего госпитализировали, после чего медики сообщили о произошедшем в полицию.
21 марта около 0:30 полицейские задержали 24-летнего мигранта из ближнего зарубежья, который работал поваром в том же заведении японской кухни. «Он изобличен в том, что во время внезапно возникшей ссоры ударил ножом потерпевшего, — говорится в пресс-релизе. — Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».
Как уточняет
"Фонтанка", ножевое ранение брюшной полости получил курьер заведения «Вкусные суши», являющийся выходцем из Узбекистана. А виновником поножовщины является гражданин Киргизии.
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