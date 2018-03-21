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Лёд на реках Ямала в этом году тоньше. Повлияет ли это на паводок?
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Лёд на реках Ямала в этом году тоньше. Повлияет ли это на паводок? 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале идет подготовка к паводку и пожароопасному сезону.
«До конца марта отрабатываем документацию по возможным рискам, затем приступим к практическим тренировкам, а также усилим мониторинг обстановки», — рассказал первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по ЯНАО Дмитрий Александров.
Традиционно в округе к подтоплениям готовятся заранее. Наиболее подвержены этому риску три населенных пункта в Пуровском и Шурышкарском районах: город Тарко-Сале и поселок Уренгой при возможных заторах льда на реке Пур и поселок Овгорт на реке Сыня. В зону чрезвычайных ситуаций, по предварительным подсчетам, могут попасть 1116 человек.
Начальник Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вадим Оревков отметил, что толщина льда в этом году ниже на 11 процентов от среднемноголетних показателей, в границе поселка Аксарка на реке Обь эта цифра достигает 47 процентов.
«Что касается запасов воды в снеге на территории Ямала, то они выше среднемноголетних значений, но незначительно. Это пока лишь предварительный прогноз, более точный будет через 2-3 недели, и уже основываясь на нем, можно будет делать выводы об опасных участках в округе, которым грозит подтопление», — отметил Вадим Оревков.
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