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В Башкирии камера запечатлела трапезу лосихи и двух лосят
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В Башкирии камера запечатлела трапезу лосихи и двух лосят 

АиФ-Уфа 56 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В одном из государственных природных зоологических заказников Башкирии в объектив камеры попала лосиха с двумя лосятами.
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«Лоси часто посещают солонцы установленные инспекторами в заказниках. Минеральная подкормка необходима в рационе копытных животных, при развитии рогов и росте костей подрастающего молодняка», — рассказали в дирекции по ООПТ республики.
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