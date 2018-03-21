В Башкирии камера запечатлела трапезу лосихи и двух лосят

В одном из государственных природных зоологических заказников Башкирии в объектив камеры попала лосиха с двумя лосятами.

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«Лоси часто посещают солонцы установленные инспекторами в заказниках. Минеральная подкормка необходима в рационе копытных животных, при развитии рогов и росте костей подрастающего молодняка», — рассказали в дирекции по ООПТ республики.