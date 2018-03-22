Барнаульцы пожаловались в Минздрав на клопов и плесень в детской больнице

Барнаульцы пожаловались в общественную организацию «Гражданский патруль» на клопов и плесень в горбольнице №12. Жалобу общественники направили в региональный Минздрав

Родители маленьких пациентов инфекционного отделения сфотографировали условия, в которых их детям приходится находиться. Состояние палат и санузлов ужасает: на стенах плесень и клопы, на кроватях старое постельное белье, тумбочки сломаны. К тому же в помещении холодно.

Представитель общественного движения Игорь Берг отметил, что полгода назад он обращался с подобной жалобой в Минздрав. Общественники требуют провести проверку в больнице по факту несоблюдения санитарных норм.