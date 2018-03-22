Ещё
Барнаульцы пожаловались в Минздрав на клопов и плесень в детской больнице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Барнаульцы пожаловались в Минздрав на клопов и плесень в детской больнице 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Барнаульцы пожаловались в общественную организацию «Гражданский патруль» на клопов и плесень в горбольнице №12. Жалобу общественники направили в региональный Минздрав.
Родители маленьких пациентов инфекционного отделения сфотографировали условия, в которых их детям приходится находиться. Состояние палат и санузлов ужасает: на стенах плесень и клопы, на кроватях старое постельное белье, тумбочки сломаны. К тому же в помещении холодно.
Представитель общественного движения Игорь Берг отметил, что полгода назад он обращался с подобной жалобой в Минздрав. Общественники требуют провести проверку в больнице по факту несоблюдения санитарных норм.
АиФ — Алтай: последние новости
Утвержден график отключения горячей воды в Барнауле Подведены итоги голосования за объекты благоустройства в Барнауле ВТБ Медицинское страхование: женщины больше заботятся о своем здоровье
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ могут повысить подоходный налог511
В России планируют изменить схему призыва62
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке142
Панин с огромным долгом сбежал из России105
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД122
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение