«От запаха глаза выжигает»: в подвале челябинской десятиэтажки неделю стоит вода

Жители десятиэтажного дома на улице Дзержинского, 97б неделю страдают от едкого запаха канализации, который идёт из подвала и шахты лифта. Работники управляющей компании один раз откачали воду, но проблему не решили.

— Мы живём в элитном доме с дорогими квартирами и консьержем и с пятницы не знаем, чем дышать, — рассказала жительница третьего подъезда дома Яна Филатова. — В пятницу в подвале под квартирами нашего подъезда произошла какая-то авария, и натекло фекалий сантиметров десять. Едких, вонючих. Вызвали аварийку, причём не один раз — человек семь позвонили. Работники приехали, что-то прочистили в трубах и умчались. А вода в подвале так и осталась. Вызывали их в субботу и воскресенье — никто никак не отреагировал. В понедельник написали жалобу на сайте администрации, обрывали телефон нашего ЖЭКа «Уютсервис». И, о чудо, во вторник утром фекалии из подвала наконец-то откачали. И даже веничком подмели. Я-то думала, что вернусь с работы и смогу нормально отдохнуть, но не тут-то было! За день фекалий в подвале натекло ещё больше, чем было до откачки!

По словам жильцов, дошло до того, что консьержи отказались работать в таких едких условиях.

— Пугает ещё и то, что эти фекалии в шахте лифта плавают, а лифт не отключают, — продолжает Яна Филатова. — Нам говорят, что все электрические приборы находятся наверху, а внизу — только грузы. Но всё равно как-то страшно. В ЖЭКе нам говорят, что, возможно, под землёй какая-то труба разгерметизировалась, и, вроде как, это отремонтировать пока не получится. И вот мы сидим в элитном доме и сходим с ума от совсем не элитного запаха. У соседки уже какие-то мокрицы завелись, грибок на стенах проступает. Достало это до ужаса! Сегодня будем обращаться в Роспотребнадзор

— Да, ситуация неприятная, но вонь не такая уж и страшная, как рассказывают, — обычный рабочий запах, — прокомментировал инженер-теплотехник ООО «Уют-сервис» Александр Кожемяченко. — На месте работает наша бригада. Пока не можем найти причину, почему поступает вода в приямок. Наняли фирму-подрядчика. Они сегодня в две трубы видеокрота запустят. А мы пока откачиваем воду — и вчера, и сегодня, и завтра, похоже, придётся. Когда всё высушим, реагентами засыплем и хлоркой — и запаха больше не будет.

Причины подтопления в коммунальной компании видят две.

— Это либо где-то под землей перелом канализационной трубы произошёл, либо обычный засор, — продолжает Александр Кожемяченко. — На выходных там аварийная бригада из трубы достала тряпку. Кто-то из жильцов спустил её в унитаз, и она застряла в трубе на выходе из дома. А так как сейчас очень большие перепады температуры ночью и днём, из-за этой пробки мог образоваться ледяной наплыв, и, возможно, он прошёл дальше по трубе. И если причина в этом, заливать подвал будет, пока эту ледышку мы не пробьём. Но на это уходит максимум двое суток.