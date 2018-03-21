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Красноярский маньяк убил возлюбленную и съел ее сердце
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Красноярский маньяк убил возлюбленную и съел ее сердце 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Ссора красноярских влюбленных превратилась в пир каннибалов. Мужчина убил подругу, а потом вырезал ей сердце и сварил в кастрюле.
Житель красноярского района Энергетиков сам вызвал скорую помощь — предварительно изранив себя ножом. Но ввести в заблуждение полицию, прибывшую на место преступления 20 марта, ему не удалось.
Стражи порядка восстановили картину преступления. 35-летний мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, поссорился со своей 27-летней подругой и нанес ей несколько ударов ножом.
"После этого он вскрыл грудную клетку погибшей, извлек левое легкое и сердце, затем начал варить сердце в кастрюле. В 15 часов этого же дня он вызвал бригаду скорой медицинской помощи, до прибытия которой причинил себе ножевое ранение грудной клетки", — приводит сообщение пресс-службы интернет-издание Newslab.ru.
Раненый вел себя агрессивно, его задержали совместными усилиями полиции и врачей. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Раньше у него уже были проблемы с законом. Как сообщается, преступник в тяжелом состоянии, находится на лечении в больнице Красноярска.
Ранее Dni.Ru рассказывали историю «курганского каннибала» Анатолия Ежкова. Он попал в поле зрения журналистов после того, как стало известно о его злодеяниях. Выяснилось, что мужчина жестоко избил и искусал 41-летнюю подругу.
Свою жертву злоумышленник мучил на протяжении четырех часов. У пострадавшей были обнаружены многочисленные укусы по всему лицу и телу. Женщина рассказала, что мучитель пытался задушить ее, однако руки «скользили из-за крови». Экспертиза установила, что в момент нападения на любовницу мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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