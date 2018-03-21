Европа войдет в идеальный шторм после 2020 года 

Москва, 21 марта — «Вести. Экономика» Тучи сгущаются: Вайдман закончит QE, в то время как реформы Макрона не решат никаких проблем. Это будет последний толчок для евроскептической Италии, где рождаются планы по параллельным валютам. Прибавьте сюда торговую войну Трампа, и 2020 год обещает стать довольно противным годом. Все более очевидно, что в конце 2019 года нынешний глава Бундесбанка Йенс Вайдман сменит Марио Драги на посту главы ЕЦБ. Изменение экономических убеждений окажется радикальным и, наряду с другими вопросами в Италии и США, может положить конец нищете в Еврозоне. Во что верит Йенс Вайдман?
Йенс Вайдман
Как типичный немец поствеймарского периода, он верит в сильную валюту и низкую инфляцию. Несколько недель назад немецкий финансист выразил свое несогласие со всеми действиями Марио Драги за последние несколько лет, сообщив о своем желании остановить программу количественного смягчения и заменить ее повышением процентных ставок. Что происходит при росте процентных ставок? Если они растут слишком быстро, рынки терпят крах. Низкие процентные ставки, которые действовали слишком долго, внесли свою лепту в фиаско субстандартных ипотечных кредитов 2007-2008 гг. В 2012 году, на пике кризиса суверенного долга Еврозоны, Драги обещал сделать «все, что нужно» для сохранения единой европейской валюты. Вайдман был единственным в совете ЕЦБ, который тоже возражал против этого. Заявление Драги оказало лечебное воздействие на финансовые рынки, которые быстро успокоились после этого. Однако после его ухода Вайдман вряд ли продемонстрирует ту же самую решимость делать все возможное, чтобы сохранить валюту вместе. Как и большинство немцев, он не поклонник идей Макрона о создании бюджета Еврозоны, потому что денежные переводы рассматриваются как слишком большая уступка «ленивым южанам». Возможно, в конце концов Вейдманн решит сохранить статус-кво, но если он будет придерживаться своих убеждений, ставки будут расти, рынки рухнут, и это станет концом еврозоны. Трамп выиграет, Макрон нет Финансовая пресса высмеивает американского президента и считает его французского коллегу находкой. Тем не менее, если взять их политику, реализуемую до сих пор, они довольно похожи: сокращение налогов, особенно для богатых и ограничение потока иммигрантов. Если взять результаты, в обеих экономиках наблюдается устойчивый рост. Тем не менее, именно Макрону приписывают «создание доверия в бизнес-среде благодаря его реформам», в то время как успех Трампа в лучшем случае воспринимается как счастливая случайность. Может быть это и так, но экономический рост в США сильнее, чем во Франции. А бум на американском фондовом рынке (который начался в ночь на 8 ноября 2016 года, когда стало известно, что Дональд Трамп победил на выборах, обойдя Хиллари Клинтон, а рынок полностью изменился, в течение 2017 года) стал движущим фактором во всем мире. Так что, если поведение господина Рынка и может что-то значить, Трампу можно отдать должное, Макрону — нет. Соотношение сил между Трампом и Макроном нельзя представить более ясно. Несколько дней назад Трамп утвердил свои тарифы на сталь и алюминий, и когда Макрон попытался обратиться к нему по этому вопросу, все было бесполезно. Последний также призвал ВТО вмешаться, но Трамп привел вопросы национальной безопасности в качестве основной мотивации, и ВТО или Макрон мало что могут с этим поделать. Даже если роли поменять, основные СМИ по-прежнему будут расхваливать Макрона и насмехаться над Трампом. Фиаско президента Франции было проигнорировано. Положительное сальдо торгового баланса Германии часто называют фактором нестабильности на международной арене. Тем не менее, Еврокомиссия, МВФ, бывшие президенты США и остальные члены ЕС пока не смогли его уменьшить. Трамп собирается сделать то, на что у всех остальных не хватило смелости: наказать Германию. Он будет вести торговую и валютную войну против еврозоны, а вышеупомянутые тарифы — это лишь первый шаг. Наконец, что станет с реформой Макрона в Еврозоне и ее бюджетом. Последний, по словам журналистов, знакомых с ситуацией, составит в общей сложности 3 млрд евро в год, что составляет примерно 0,03% ВВП еврозоны. Так что его вклад в усилия, направленные на спасение членов единой европейской валюты от падения незначительны. Даже если у Макрона есть министр финансов, которого он выбрал сам и бюджет, который он призывает принять, это не поможет. Макрон может обладать «всеми правильными идеями», как любят говорить СМИ, но он не реализует их, и есть сомнения, что когда-либо будет реализовывать. А СМИ, защищающие его, копают могилу собственному авторитету. Итальянский бунт Со времени последних выборов Италия официально является страной евроскептиков. Главные партии, приверженные проекту европейской интеграции, побеждены. Трудно прогнозировать, будет ли правительство в стране. Партия «Движение пяти звезд» получила наибольшее количество мест, но утратила большинство. Демократическая партия взрывается: хочет поддержать правительство «Движения пяти звезд», так как «это то, к чему пришли наши избиратели», но вероятное будущее руководство при бывшем министре экономического развития Карло Календа не намерено это делать. Lega имеет самую сильную коалицию, но она до сих пор остается в стороне. Ее лидер Сальвини знает, что в случае проведения новых выборов он, скорее всего, уничтожит своего союзника Берлускони, получив от него еще больше голосов. Он также знает, что если M5S заключит сделку с истеблишментом, они потеряют голоса перед ним, сделав его единственным надежным кандидатом для необходимых изменений. Марио Драги сможет занят пост премьер-министра в 2019 году. M5S может перестать его поддерживать, но поддержка технократического правительства станет концом протестного движения. С другой стороны, если Драги больше не будет возглавлять ЕЦБ, сохраняя низкие процентные ставки в пользу Италии, больше не будет аргументов в пользу сохранения Италии в еврозоне.