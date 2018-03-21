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Еще один мост треснул в Нижнем Новгороде
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Еще один мост треснул в Нижнем Новгороде 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В минувшие выходные местные жители заметили, что на мосту через Мещерское озеро в Канавинском районе появился тонкий, но длинный разлом. Наблюдательные нижегородцы поделились фотографией с места происшествия.
Снимок вызвал неоднозначную реакцию у интернет-пользователей. Одни сразу вспомнили похожую историю с Мызинским мостом и обвинили городские власти в халатности, а другие предположили, что с переправой все в порядке и в действительности мог треснуть лишь утоптанный на мосту снег.
«В Нижним все мосты в трещинах. И дороги тоже. Как после войны. Зато самый высокий налог за дороги», — написал Михаил Шевырев.
«Лед треснул. Это последствия зимы», — поспорил Евгений Кудрявцев.
«Это не Мызинский мост — ходите пока», — посоветовал Андрей Вихорев.
Как пояснили корреспонденту ИА «В городе N» в администрации Канавинского района, трещина на мосту все-таки есть. Она возникла в связи с резкими перепадами температур наружного воздуха между бетонными конструкциями. Именно из-за «температурных качелей» между бетонными конструкциями переправы произошел небольшой сдвиг деформационного шва, выразившийся в появлении трещины в верхнем слое покрытия.
В администрации также отметили, что подобные деформации являются допустимыми.
Напомним, на ремонт дорог Нижегородской области направят 4,5 млрд рублей.
Фото: vk.com
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