Еще один мост треснул в Нижнем Новгороде

В минувшие выходные местные жители заметили, что на мосту через Мещерское озеро в Канавинском районе появился тонкий, но длинный разлом. Наблюдательные нижегородцы поделились фотографией с места происшествия.

Снимок вызвал неоднозначную реакцию у интернет-пользователей. Одни сразу вспомнили похожую историю с Мызинским мостом и обвинили городские власти в халатности, а другие предположили, что с переправой все в порядке и в действительности мог треснуть лишь утоптанный на мосту снег.

«В Нижним все мосты в трещинах. И дороги тоже. Как после войны. Зато самый высокий налог за дороги», — написал Михаил Шевырев.

«Это не Мызинский мост — ходите пока», — посоветовал Андрей Вихорев.

Как пояснили корреспонденту ИА «В городе N» в администрации Канавинского района, трещина на мосту все-таки есть. Она возникла в связи с резкими перепадами температур наружного воздуха между бетонными конструкциями. Именно из-за «температурных качелей» между бетонными конструкциями переправы произошел небольшой сдвиг деформационного шва, выразившийся в появлении трещины в верхнем слое покрытия.

В администрации также отметили, что подобные деформации являются допустимыми.

Напомним, на ремонт дорог Нижегородской области направят 4,5 млрд рублей.

Фото: vk.com