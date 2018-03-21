В Майкопе выбрали лучших педагогов года

в городском Доме культуры «Гигант» торжественно подвели итоги городских конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года-2018» и «Учитель года-2018».

В церемонии награждения приняли участие мэр Майкопа Андрей Гетманов, председатель городского Совета народных депутатов Азмет Джаримок, и.о. заместителя главы администрации Сергей Стельмах, руководитель городского комитета по образованию Юлия Миллер и председатель Майкопской территориальной городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Аминет Шевоцукова.

Обращаясь к собравшимся в зале, глава Майкопа Андрей Гетманов подчеркнул, что конкурс профессионального мастерства помогает выявлять новые яркие имена, поощрять талантливых, инициативных, креативно мыслящих педагогов.

— Конкурсные испытания позволили увидеть и оценить творческий потенциал наших учителей и воспитателей, познакомиться с передовыми педагогическими практиками, узнать о новых, интересных методах работы с детьми, — сказал Андрей Гетманов. Он поблагодарил конкурсантов за смелость, находчивость и постоянное стремление к профессиональному росту, отметив, что учитель должен учиться сам, потому что только тогда он сможет вдохновлять своих учеников, быть для них примером и авторитетом.

Добрые слова поздравлений адресовал педагогам председатель Совета народных депутатов Майкопа Азмет Джаримок.

Самым волнующим моментом торжества стало награждение победителей. Звание «Воспитатель года-2018» получила Ольга Каурина (Детский сад №32 «Соловушка»). Титул «Учитель года-2018» — и по решению жюри, и по результатам интернет-голосования — присвоен Сусанне Схакумидовой, учителю начальных классов Майкопской гимназии № 5. Под аплодисменты коллег лучшим педагогам республиканской столицы Андрей Гетманов и Азмет Джаримок вручили дипломы и призы.

Призеры конкурса в разных номинациях также получили заслуженные награды, в том числе ценные подарки от администрации Майкопа и партнеров конкурса.

Праздничное настроение собравшимся в зале дарили детские творческие коллективы.