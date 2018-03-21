Три шага к лучшей жизни

Яркий пример - компания «Металлоинвест» , которая в рамках партнерства с регионом инвестирует в развитие комфортной городской среды для жителей Новотроицка , в программы, предоставляющие горожанамвозможности для саморазвития и реализации идей.

Поддержка города

Компания «Металлоинвест», в состав которой входит работающая в Новотроицке «Уральская Сталь» , продолжает реализацию программ, направленных на поддержку и развитие социально-культурной среды во всех регионах присутствия. Программы реализуют на принципах частно-государственного партнерства в рамках соглашений о социально-экономическом взаимодействии с органами власти. Приоритетные направления социальных инвестиций: развитие образования, культуры, здравоохранения, спорта, охрана окружающей среды и поддержка социально незащищенных слоев населения.

Налоговые платежи «Металлоинвеста» в консолидированный бюджет Оренбуржья составляют около 1 млрдруб. Компания ежегодно инвестирует 200-300 млн рублей в устойчивое развитие Оренбургской области , а также осуществляет дополнительные инвестиции в рамках крупных инфраструктурных проектов социально-экономического партнерства с Правительством региона и администрацией Новотроицка.

Месяц назад компания стала победителем Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2017» в двух номинациях. В одной из них — «За вклад в социальное развитие территорий» — победителем признан комбинат «Уральская Сталь».

«На предприятии идёт масштабная программа модернизации, которая позволила предприятию повысить эффективность производства, качество продукции, а также значительно снизить нагрузку на окружающую среду. — рассказал управляющий директор Евгений Маслов . — Деятельность комбината обеспечивает устойчивый рост благосостояния сотрудников предприятия и членов их семей, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие Оренбуржья»

Школа для бизнесмена

В Школе предпринимательства, действующей на базе НФ МИСиС при поддержке «Металлоинвеста», городской администрации и областного правительства, потенциальные бизнесмены за несколько месяцев получают исчерпывающие знания, которые помогут запустить или расширить собственное дело и сделать его преуспевающим. В числе затрагиваемых тем: планирование и основы маркетинга, бухгалтерский учет, управление финансами, бюджетирование, управление персоналом, договорное и трудовое право. Обучение в Школе проводят педагоги НФ МИСиС, бизнес-тренеры НКО «Агентство социальных инвестиций и инноваций», эксперты и представители таких организаций, как: пенсионный фонд, налоговая инспекция , МФЦ, банки. Сейчас в школе началось обучение третьего потока.

«За год существования школы её участниками стали порядка ста человек, более двадцати из них разработали полноценные бизнес-проекты, почти все из которых уже успешно реализуются, — рассказала куратор школы предпринимательства, заведующая кафедрой ГиСЭН, доцент, кандидат экономических наук Екатерина Жантлисова. — Программа набирает обороты. На третий поток уже пришли более пятидесяти человек».

Грант за идею

Сегодня в Новотроицке проходят три грантовых конкурса. Один из них направлен на на создание лучших проектов программы «Здоровый ребенок». Программа нацелена на формированиеэффективной комплексной системы оздоровления детей дошкольного возраста и снижение их заболеваемости. Она предполагает внедрение современных технологий работы с детьми, повышение квалификации специалистов, в том числе дошкольных и медицинских работников, привлечение родителей и общественности к популяризации здорового образа жизни, обновление материально-технической базы спортивных залов и спортивных площадок детских садов. За шесть лет «Металлоинвест» поддержал порядка 200 здоровьесберегающих проектов в городах присутствия. На их реализацию Компания направила более 20 миллионов рублей.

Молодые новотройчане могут реализовать себя в рамках конкурса инновационных технических проектов «Перспективные». Он направлен на стимулирование учащейся молодежи к изыскательской проектной деятельности с использованием их профессиональных знаний и на успешное развитие в рамках выбранной профессии.

Ещё один грантовый конкурс, инициированный «Металлоинвестом» — «Сделаем вместе!» — программа общегородских грантовых конкурсов, реализуемая в четырех городах присутствия предприятий Компании. Конкурс направлен на поддержку наиболее значимых проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных социальных проблем и создание условий для повышения активности граждан, способных реализовать яркие инновационные идеи. Как и прежде выплаты составят 50 тыс.руб. для инициативных граждан и 150 тыс.руб. для юридических лиц. Подведение итогов и вручение грантов на реализацию проектов-победителей состоится в начале мая. Проекты будут реализованы до конца года.

Благодаря многолетнему партнерству вгороде появился 3D-кинотеатр в обновленном Молодежном центре и Ледовый дворец, преображается парк и центральная улица Советская, ремонтируются детские сады, школы, детские учреждения дополнительного образования и спорта, благоустраиваются детские площадки и дороги местного значения. Партнерство бизнеса и власти продолжается. Впереди — реализация множества социально значимых проектов на благо Новотроицка и региона.