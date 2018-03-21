Василий Ощепков: русский спортсмен, который придумал самбо

Он принес в наш спорт дзюдо, но отказался от него в пользу самбо, правила которого сам же и разработал в 1933 году. Он служил интересам советских спецслужб, но был расстрелян как японский шпион в 1937 году.

Сын каторжанки

Антон Чехов , посетивший в 1890 году Сахалин, назвал жизнь каторжан «адом». В то же время в его повести «Остров Сахалин» есть глава, посвященная Александровской Слободе, которой, по словам писателя, «посчастливилось». В частности, автор отметил, что власти сквозь пальцы смотрели на сожительство осужденных мужчин и женщин и даже разрешали им жить в своих избах, вне тюремных стен.

В одной такой «гражданской семье» арестантки Марии Ошепковой и столяра Сергея Плисака 6 января 1893 года родился мальчик, которого нарекли Василием . О его матери известно, что за побег из Пермской тюрьмы она получила 60 плетей и была осуждена на 18 лет каторги, которую и отбывала на Сахалине. Она умерла, когда Василию исполнилось 8 лет.

В целом нравы в Слободе под стать её жителям были криминальными. «Эксплуатация инородцев и новичков-арестантов, тайная торговля спиртом, дача денег в ссуду за очень высокие проценты, азартная игра в карты на большие куши, — этим занимаются мужчины», — писал Чехов

Незамужние молодые женщины «зарабатывали своим телом». Нормой считалось избиение тех, кто не мог постоять за себя. Такие же порядки царили и среди детворы. Василий Ощепков не раз участвовал в жестоких дворовых драках.

Японский подданный

23 августа 1905 года по унизительному мирному договору Япония установила контроль над частью Сахалина к югу от 50-й параллели. Василия Ощепкова как сироту, направили в японский город Киото , точнее в русскую колонию, находящуюся под патронажем православной миссии. Там, в церковной семинарии, он начал учебу с перспективой стать священнослужителем.

Однако это не мешало всем желающим семинаристам заниматься дзюдо у учителя Дзигаро Кано. Василий, имея закалку дворового бойца, стразу же понравился наставнику. Помимо приемов единоборства, Дзигоро Кано учил своих подопечных концентрировать внимание на противнике и следить за его дыханием.

«Когда противник делает вдох, он слабеет, а, когда вы выдыхаете, вы становитесь сильнее, — говорил Дзигаро Кано, — это идеальное время для атаки».

При этом учитель подчеркивал, что превосходство в технике значительнее важнее, чем превосходство в силе.

В институте Кодокан

29 октября 1911 года Василий Ощепков был принят в институт Кодокан — дзюдо, учеба в котором, по мнению спортивных экспертов, практически невозможна для европейцев.

Интересно, что последний экзамен был неформальным и заключался в умении слушать. От учеников требовалось не пропустить ни одного слова из длинной и скучной речи, сказанной доктором Дзигаро Кано.

Тех, кто хоть на миг отвлекся или бросил незаметный взгляд в сторону, не брали. За каждым из абитуриентов внимательно следили учителя. Для русского Василия, не привыкшего сидеть по-японски, это оказалось самым сложным испытанием. Его ноги онемели настолько, что он не смог встать, упав на бок. Таким образом, проверялось почтение к своему наставнику. Вскоре Василий Ощепков получил «чёрный пояс» и стал первым русским, который достиг звания «сёдана».

Первые шаги на родной земле

На родину Ощепков вернулся образованным человеком, в совершенстве знавшим японский и английский языки. В первую мировую войну он в звании унтер-офицера служил контрразведчиком пограничной стражи Приамурского округа. В советской России Василий являлся секретным агентом Сибирского военного округа и собирал разведанные в Японии и в Китае

После возвращения в Новосибирск Василий Ощепков продемонстрировал на одном из заседаний Осоавиахима свое владение дзюдо. Он «голыми руками» легко справился с нападающими, которые были вооружены ножами и палками. Газета «Физкультура и спорт» писала, что его противники «летели на землю, описав в воздухе ногами широкую дугу». В итоге в 1929 году были организованы курсы обучения рукопашному бою для комсостава московского гарнизона, которые возглавил Василий Сергеевич. По сути дела, была создана первая школа дзюдо в СССР.

От дзюдо к самбо

У Ощипкова было понимание, что в чистом виде дзюдо не сможет решить все вопросы самообороны. Постепенно строгий, зачастую ритуальный стиль единоборства обрел черты «вольной схватки», в которой были учтены лучшие приёмы и других национальных школ борьбы. Так рождался новый спорт — самбо.

Спортсмены уже тренировались не босиком, как было принято в Японии, а в борцовках. В 1933 году вышли новые ощепковские правила самообороны, в которые были включены приёмы, позаимствованные, в том числе из американской и финско-французской борьбы. Позднее Донн Дрегер, обладатель седьмого дана по дзюдо, был вынужден констатировать: «самбисты после 4-6 месяцев подготовки могли успешно бороться с обладателями 4-го дана дзюдо, для получения которого требовались годы».

Репрессии 1937 года не обошли стороной известного в стране тренера Василия Ощепкова. Его обвинили в шпионаже в пользу Японии и арестовали. Внучка второй жены Василия Ощепкова — Татьяна Ксендзова, ссылаясь на рассказы своей мамы, утверждает, что Ощепкова был расстрелян практически сразу после ареста, хотя его жене говорили, что он жив и находится под следствием. По другой версии, основатель самбо умер на десятый день заточения от сердечного приступа.