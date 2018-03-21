Победившая рак груди внучка Сталина стала ясновидящей

Единственная внучка Иосифа Сталина получила дар ясновидящей после страшной болезни. С тех пор она ищет по фото без вести пропавших людей и предсказывает события мирового масштаба.

Дочка иммигрировавшей из СССР Светланы Аллилуевой , которая, в свою очередь, является наследницей Иосифа Сталина, открыла для себя способности ясновидящей после перенесенного рака груди. Из-за дешевой медицинской страховки 47-летняя Крис Эванс была вынуждена ждать каждого приема онколога часами в живой очереди. Именно тогда у нее и начались первые видения, сообщает EG.ru . Сверхъестественные способности стали «подарком» для женщины после страшной болезни. В городе Портленд, где Эванс содержит маленький антикварный магазинчик, местную знаменитость называют ведьмой, теперь не только за ее экстравагантный внешний вид.

Как правило, видения приходят к женщине по утрам, когда она подходит к карте, и ее палец сам указывает на место, где скоро должно произойти что-то ужасное. Эванс не разговаривает по-русски, и до недавних пор ее знаменитый дедушка был для нее лишь известной личностью из далекой страны, передает teleprogramma.pro. Однако позже, открыв в себе силы экстрасенса, установила связь с потусторонним миром и выяснила, что Сталин тоже мог заглядывать за грань реальности. Женщина заявила, что если дачу ее дедушки снесут, то начнется третья мировая война.