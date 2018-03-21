Захарова: Скандал с «Новичком» может быть нужен, чтобы закрыть российскими деньгами дыру от «Брекзита»

Грифы, грифоны и грифельные доски

Сегодня русофил Борис Джонсон опубликовал статью, в которой увязал президентские выборы в России и происшествие в Солсбери.

Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении «новичка» британской дипломатии? Ответ очевиден — фактов нет, а штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается:

А) спасти честь Терезы Мэй , которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а, по сути, до его начала. Напомню, что вся информация по Солсбери имеет гриф «секретно».

Б) придумать «мотив» России. Мотив был у Великобритании , у партнёров по НАТО . А у России мотива не было. Не было — значит, надо выдумать.

В) заглушить постоянной сиреной звучащий из Москвы призыв предоставить все имеющиеся данные по указанному случаю для начала совместной работы по расследованию происшествия. Данных на момент 20 марта предоставлено ровно ноль. Без палочек и запятых. Ноль.

Эта статья и другое истошное хамство как воздух необходимы правящей элите, ведь только что Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Много месяцев — именно так, дословно. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ? А вот и мнение Организации по запрещению химического оружия сегодня обнародовано: на анализ вещества (только на анализ) уйдёт не менее трёх недель. Странно, у британского правительства на это ушло, судя по первой реакции, пара часов.

Ряд экспертов полагают, что эта история — многоходовка: с одной стороны, новый виток мировой антироссийской кампании; с другой — возможность манипулировать Терезой Мэй. Почему? Потому что она теперь заложница своих же силовиков. От одного их слова, да что там — от одной их утечки будет зависеть ее политическая судьба. Так что, эти информационные атаки официального Лондона объяснимы — заигрались, заврались и влипли. Соответственно, нужно информационно-политическое наступление широким международным фронтам.

Да, кстати. Многие недоумевали: зачем британский премьер покусилась на святое — на грязные деньги русских, отмываемые в Великобритании? Прачечные услуги всегда давали стабильный доход Лондону, который никогда не интересовался их происхождением. Напомню, более 40 человек так и не выдано по запросу России, а от какого-либо сотрудничества по линии правоохранительных органов Лондон давно самоустранился. Что пошло не так? Возможно, ответ надо искать в колоссальных финансовых потерях от «брекзита», дыры от которых предстоит латать? Экспроприация собственности российских граждан в Великобритании, на что активно намекала Тереза Мэй, как представляется многим аналитикам, может стать чудесным выходом из непростой ситуации.

*** «Присяжные меж тем что-то быстро строчили на грифельных досках. — Что это они пишут?— шепотом спросила Алиса у Грифона. — Ведь суд еще не начался… — Они записывают свои имена, — прошептал Грифон в ответ. — Боятся, как бы их не забыть до конца суда»