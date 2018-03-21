Идеи интересных маршрутов по Вологде ждут от молодых вологжан

Конкурс туристических проектов «Мы — Вологжане. Добро пожаловать» направлен на изучение малознакомых мест города. Он является частью масштабного городского проекта « Мы — Вологжане. Команда Мэра». Победители конкурса станут помощниками Сергея Воропанова

Заявки на участие в конкурсе турпроектов можно подавать до 15 апреля. Участвовать могут как группы, так и отдельные вологжане. Организаторы ждут, что в первую очередь откликнутся те специалисты, которые уже занимаются экскурсиями по городу. Это и студенты, обучающиеся по направлениям туризма, сотрудники музеев и турфирм.

Ирина Петрова. «Ждем идей от молодежи: экскурсии в виде квестов и игр. Что касается тематики, то мы надеемся, что нам принесут маршруты, которые никогда еще не использовались. Например, это могут быть путешествие по местам, где останавливались цари, с рассказом, где и как их принимали. В чьих домах они размещались. А возможно опытные экскурсоводы нашли какие-то необычные факты в вологодском архиве. И на их основе тоже можно сделать экскурсии. Мы ждем открытий!», — рассказала начальник отдела межмуниципальных связей и туризма Департамента экономического развития Администрации города Вологды

Участвовать могут вологжане от 18 до 35. Организаторы отмечают, что если у кого-то из вологжан есть интересная история семьи, связанная с городом, то ее тоже можно представить в виде маршрута.

Экскурсии победителей опробуют представители тур-операторов и сами жители Вологды. А в дальнейшем авторы самых удивительных путешествий получат поддержку от города в продвижении своего проекта.

Требования к оформлению заявки размещены на сайте Вологда РФ . Отправить их можно несколькими способами:

— в электронном виде на сайте Вологда.рф в разделе «Мы — вологжане. Команда Мэра»;

— на электронный адрес: komandamera@yandex.ru с пометкой «Мы — вологжане. Команда Мэра» и указанием наименования блока Проекта;

— принимаются в печатном виде по адресу: ул. Каменный мост, д. 4, каб. 75, 3 этаж.

Напомним, старт проекту дал Мэр Вологды Сергей Воропанов на прошлой неделе. Заявить о себе молодые активисты могут по шети направлениям: арт-объект, журналистская работа, туристический проект, проведение городских праздников, молодежный актив, туристический сайт. Общественный совет Вологды рассмотрит все проекты, лучших определят общественники и жители областной столицы. Победителей конкурса, который проходит в рамках проекта «Мы — вологжане», наградят в День города и включат в резерв кадров.