«Ревизорро» огласило результаты проверки свердловских больниц

Объектами внимания бригады «Ревизорро» (Оксаны Константиновны) стали учреждения в Екатеринбурге и Берёзовском. Это коммерческая клиника «Панацея», Березовская центральная городская больница, медицинский центр «Шанс» и травматологическая больница №36. Фактически во всех больницах московские журналисты нашли те или иные нарушения.

В частности, в «Панацее» мужчине за 1,3 тысячи рублей, на основании только его слов выдали справку от нарколога и психиатра для получения водительских прав, а это запрещено законом. В Берёзовском возникли огромные сложности с записью на бесплатный приём (платный оказался очень даже доступен). В «Шансе» пациентке повторно выписали бесполезное лекарство, а в травме №36 жертву ДТП отпустили домой, хотя на следующий день она снова оказалась в больнице.