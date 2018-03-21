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«Ревизорро» огласило результаты проверки свердловских больниц
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«Ревизорро» огласило результаты проверки свердловских больниц 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Программа «Ревизорро» нагрянула в больницы Свердловской области и пришла к неутешительным результатам, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Объектами внимания бригады «Ревизорро» (Оксаны Константиновны) стали учреждения в Екатеринбурге и Берёзовском. Это коммерческая клиника «Панацея», Березовская центральная городская больница, медицинский центр «Шанс» и травматологическая больница №36. Фактически во всех больницах московские журналисты нашли те или иные нарушения.
В частности, в «Панацее» мужчине за 1,3 тысячи рублей, на основании только его слов выдали справку от нарколога и психиатра для получения водительских прав, а это запрещено законом. В Берёзовском возникли огромные сложности с записью на бесплатный приём (платный оказался очень даже доступен). В «Шансе» пациентке повторно выписали бесполезное лекарство, а в травме №36 жертву ДТП отпустили домой, хотя на следующий день она снова оказалась в больнице.
Стоит отметить, что скандалы в уральской медицине случаются с пугающей периодичностью. Так, в январе 2018 года 27-летняя мать троих детей из Крансотурьинска, длительное время получавшая лечение от остеохондроза, скончалась от рака в последней стадии. Изначально ошибочный диагноз не дал молодой женщине ни единого шанса на выздоровление. Евгения Попова умерла в тот день, когда ее младшему сыну исполнилось 8 месяцев.
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