Семьям с четырьмя детьми предложили платить по 100 тысяч рублей в месяц 

По мнению демографа, в ближайшие столетия мир разделится на ряд цивилизаций: европейскую (включая США и Канаду) численностью 900 млн человек, исламскую (1,1 млрд), африканскую (800 млн), латиноамериканскую (600 млн), а также китайскую (1,4 млрд), индийскую (1,3 млрд) и российскую (около 160 млн).
Таким образом, Россия окажется в окружении «миллиардных» цивилизаций, что угрожает ей потерей суверенитета и ряда территорий.
Чтобы не допустить такого сценария Крупнов предложил запустить демографическую стратегию по кратному увеличению численности населения России в ближайшие сто лет.
По его мнению, необходимо сделать приоритетом поддержку многодетных семей. «То есть с рождением каждого четвертого ребенка в семье должен наступать своего рода коммунизм, — приводит его слова RT. — Это предоставление со стороны государства просторного дома…, а также выплата госпособия, по сути, семейной зарплаты порядка 100 тысяч рублей. Это позволит перевести семью по статусу и возможностям в привилегированное положение».
«ФедералПресс» напоминает, на этой неделе в Госдуме выступили против законопроекта о приравнивании сожительства к официальному браку. Комитет по госстроительству и законодательству посоветовал отклонить проект закона в первом чтении.
Авторы документа предлагали приравнять к браку незарегистрированные отношения мужчины и женщины после пяти лет сожительства.