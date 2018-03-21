Семьям с четырьмя детьми предложили платить по 100 тысяч рублей в месяц

По мнению демографа, в ближайшие столетия мир разделится на ряд цивилизаций: европейскую (включая США Канаду ) численностью 900 млн человек, исламскую (1,1 млрд), африканскую (800 млн), латиноамериканскую (600 млн), а также китайскую (1,4 млрд), индийскую (1,3 млрд) и российскую (около 160 млн).

Таким образом, Россия окажется в окружении «миллиардных» цивилизаций, что угрожает ей потерей суверенитета и ряда территорий.

Чтобы не допустить такого сценария Крупнов предложил запустить демографическую стратегию по кратному увеличению численности населения России в ближайшие сто лет.

По его мнению, необходимо сделать приоритетом поддержку многодетных семей. «То есть с рождением каждого четвертого ребенка в семье должен наступать своего рода коммунизм, — приводит его слова RT. — Это предоставление со стороны государства просторного дома…, а также выплата госпособия, по сути, семейной зарплаты порядка 100 тысяч рублей. Это позволит перевести семью по статусу и возможностям в привилегированное положение».

Авторы документа предлагали приравнять к браку незарегистрированные отношения мужчины и женщины после пяти лет сожительства.