Общественные итоги

Городская Общественная палата подвела итоги своей работы за прошлый год. Отчетное заседание общественного органа прошло в администрации города, накануне.

Напомню, что в числе задач Общественной палаты — представление интересов горожан, поддержание гражданских инициатив, выдвижение предложений и рекомендаций администрации города и Совета народных депутатов.

Глава города Ольга Деева , присутствовавшая на заседании отметила, что Общественная палата является рупором, который все видит и слышит.

«Это замечательно, что вы у нас есть. В нашей работе достигнуто полное взаимопонимание. Юрий Чайковский огромный молодец, что выступил с инициативой создания этого городского округа. Еще раз огромное вам спасибо всем за работу, за заботу, за внимание к тем проблемам, которые, порой, не видят депутаты и городская власть», — сказала Ольга Деева.

Председатель Общественной палаты Федор Лавров доложил, что перед палатой были поставлены задачи стать не только совещательным органом, но и конструктивным оппонентом исполнительной и законодательной власти.

На сегодняшний день палата города — экспертный совет для обсуждения острых проблем и вопросов. Горожане ждут от Палаты содействия и помощи по различным вопросам: здравоохранение, образование, ЖКХ, капитальный ремонт, экология и общественный контроль.

Палата является проводником между общественными организациями и администрацией города. С участием членов палаты проведены ежегодные традиционные мероприятия: митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества, городские собрания, посвященные 23 февраля и Международному женскому дню, встречи с малолетними узниками фашистских лагерей, большой блок, приуроченный к празднованию Дня Победы, проведение городского форума «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» и другие.

В прошлом году члены палаты приняли участие в эстафете памяти начала ВОВ, были активными участниками городского праздника, посвященному Дню любви, семьи и верности — вручили общественную награду «За любовь и верность» старожилам семейного очага и многое другое.

Была проведена работа по приему школ и детских садов к началу нового учебного года. Члены Общественной палаты постоянно участвовали в заседаниях комиссии по соблюдению законности в работе муниципальных служащих, проведены встречи с главой администрации города Андреем Шохиным по оказанию помощи жителям микрорайона Пиганово в организации проезда на социальном маршруте. Изучен вопрос формирования «Кодекса жителя города Владимира», подготовлены предложения, замечания и дополнения к этому документу, которые направлены в администрацию города и Совет народных депутатов.

«Конечно, много работы проделано за этот короткий период. Хотелось бы уделить больше внимания вопросам образования, молодежной политике, физкультуре и спорту, экологии. Огромное спасибо сказать всем экспертам палаты, которые помогают нам в работе. Конечно, благодарность Юрию Чайковскому. Теперь вы (Юрий Чайковский) — наш проводник между городской и областной администрациями», — добавил Председатель палаты Федор Лавров.

Юрий Чайковский в ответном алаверды рассказал, что 27 февраля был в очередной раз прооперирован, но уже вышел на работу в качестве советника губернатора.

«Я открыт для вас для всех. Всегда готов помочь вам в ваших начинаниях. Мой кабинет на Луначарского 3 открыт. Приходите, буду рад», — поблагодарил своих коллег Юрий Чайковский.

Члены палаты решили проехать весной по дворам, которые были отремонтированы в прошлом году по программе «Формирование комфортной городской среды», чтобы посмотреть, как выглядят благоустроенные территории после зимы. Федор Лавров также напомнил членам палаты, что 22 марта во Владимире состоится заключительный этап голосования по выборам общественных пространств для благоустройства в этом году и попросил общественников активно подключится к этой работе.

Также общественники озадачились созданием собственных страничек палаты в социальных сетях. Группа в «ВКонтакте» «Администрация города Владимира» готова на безвозмездной основе размещать информацию о деятельности палаты в своих аккаунтах, но общественник Юрий Борисов , сославшись на независимость палаты от администрации, решил, что у органа должны быть свои собственные паблики.

«Для полного и успешного решения обозначенных вопросов необходимо укреплять доверие граждан во взаимодействии с властью. Для этого у нас существуют все условия, необходимо лишь желание и добрая воля», — резюмировал Федор Лавров.